В детском лагере «Альбатрос» на Камчатке подростки избили девочку. Родители забрали пострадавшую домой, правоохранители и администрация учреждения начали проверку.
На видео, которое появилось в соцсетях, подросток бьет ногами девочку, которая пытается укрыться от ударов в прикроватной тумбочке. Другие комментируют происходящее матом.
Нападавшие сами опубликовали ролик, подписав его так: «Вот что происходит с девочкой, которая не чувствует боли».
В СУ СК России по Камчатскому краю сообщили, что начали проверку после сообщений о побоях в детском лагере «Альбатрос». В учреждение выехала следственно-оперативная группа.
«Также будет дана оценка действиям либо бездействию руководству и персоналу детского учреждения», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, свою проверку проводят региональная прокуратура и УМВД России по Камчатскому краю. В местном министерстве образования заявили, что администрация лагеря инициировал внутреннюю проверку, по итогам которой «ответственные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности».
В отзывах в сервисе «2ГИС» анонимный комментатор написал, что они 2 июня отправили в лагерь «Альбатрос» своего ребенка.
«Все было хорошо, ребенку очень понравилось, пока не привезли детей из неблагополучных семей. И началась дедовщина. Сколотили банду и начали устанавливать свои порядки. Отлавливали детей по одному и устраивали разборки. Сообщили об этом факте руководству, но те лишь пожали плечами. Ребенка пришлось забрать домой», — говорится в сообщении.