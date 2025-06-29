В детском лагере «Альбатрос» на Камчатке подростки избили девочку. Родители забрали пострадавшую домой, правоохранители и администрация учреждения начали проверку.

На видео, которое появилось в соцсетях, подросток бьет ногами девочку, которая пытается укрыться от ударов в прикроватной тумбочке. Другие комментируют происходящее матом.

Нападавшие сами опубликовали ролик, подписав его так: «Вот что происходит с девочкой, которая не чувствует боли».

В СУ СК России по Камчатскому краю сообщили, что начали проверку после сообщений о побоях в детском лагере «Альбатрос». В учреждение выехала следственно-оперативная группа.

«Также будет дана оценка действиям либо бездействию руководству и персоналу детского учреждения», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, свою проверку проводят региональная прокуратура и УМВД России по Камчатскому краю. В местном министерстве образования заявили, что администрация лагеря инициировал внутреннюю проверку, по итогам которой «ответственные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

В отзывах в сервисе «2ГИС» анонимный комментатор написал, что они 2 июня отправили в лагерь «Альбатрос» своего ребенка.