В Казахстане разразился скандал, вызванный появлением в открытом доступе ролика, на котором видно, как мужчина в штатском, находясь в служебном помещении, стреляет из рогатки по нескольким людям в полицейской форме. При этом полицейские не сопротивляются, а просто убегают от стреляющего. Автор публикации в соцсетях, утверждал, что человек с рогаткой — это подполковник полиции и начальник отдела внутренних дел одного из городов Казахстана.

«Стреляет по подчиненным из рогатки металлическими шариками, как по мишеням. Смеется. Получает от этого удовольствие. Это что, воспитание? Это болезнь власти», — написал автор опубликованного ролика.

После того, как это сообщение процитировали многие казахстанские СМИ пресс-служба департамента полиции Абайской области Казахстана сообщила, что по этому факту назначено служебное расследование.

«Инспекцией по личному составу департамента полиции области Абай с выездом на место назначено проведение служебного расследование. По результатам проверки будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства. Соблюдение дисциплины и законности находится на особом контроле руководства Департамента полиции», говорилось в сообщении пресс-службы департамента полиции Абайской области.

В результате было установлено, что стрелявшим является начальник отдела полиции города Чарск в Жарминском районе Абайской области Даурен Алжапаров. Кроме того, в департаменте полиции утверждают, что ситуация, попавшая на видео, произошла в рамках тимбилдинга в коллективе, «без злого умысла со стороны руководства». Другие подробности служебного расследования не разглашались «в интересах служебной дисциплины».

Весьма оригинальный способ сплочения коллектива не стал смягчающим обстоятельством и как заявили в департаменте полиции Абайской (бывшей Семипалатинской) области Казахстана по результатам дисциплинарной комиссии начальник отдела полиции города Чарск, освобожден от занимаемой должности в связи с нарушением норм служебной этики».

Илья Никитин