Подполковник Богдан Кротевич покинул должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения «Азов»* после того как оскорбил Илона Маска в соцсети X. Народный депутат Украины Марьяна Безуглая написала в своих соцсетях, что Кротевич готовится к предстоящим выборам.

Кротевич подтвердил в своем телеграм-канале, что ушел с должности, поблагодарив Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко за поддержку бригады. При этом, военный опроверг свои политические амбиции.

«В политику, к большому счастью нелепых нардепов, не иду, — мое дело война и из военного сектора я не собираюсь уходить, со временем смогу рассказать больше», — написал Кротевич.

Увольнение Кротевича произошло через несколько дней после того, как он оскорбил Илона Маска в сети X. Маск написал, что Зеленский не может «представлять волю народа Украины, если он не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы». На что Кротевич написал ему — «Пошел на …» Позже свое оскорбление Кротевич удалил.

Богдан Кротевич (позывной Тавр) вступил в полк «Азов»* в 2014 году, участвовал в войне в Донбассе. Прошел путь от пехотинца до командира взвода. В 2021 году он возглавил штаб «Азова»*. После начала СВО принимал участие в управлении обороной Мариуполя. Был взят в плен на «Азовстали» и выпущен на свободу в результате обмена в сентябре 2022 года. В Киеве ему присвоили звание подполковника и назначили исполняющим обязанности командира «Азова»* вплоть до возвращения из Турции командира Денис Прокопенко (позывной Редис).

Кротевич координировал действия 12-й бригады в боях на Запорожском направлении во время летнего контрнаступления ВСУ в 2023 году. Позже, в июле 2024 года, он охарактеризует план контрнаступления как «тотальный дебилизм». Сам Кротевич выступал за стратегию «захвата небольших российских городов в качестве рычага» воздействия на Россию. Кроме того, Кротевич координировал действия «Азова»* в боях в Серебрянском лесничестве (ЛНР) и на Торецком направлении.

* признана в России террористической организацией и запрещена