В Улан-Удэ возбудили уголовное дело против главы Управления капитального строительства Бурятии Анатолия Урбанова. Задержанного чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями при реконструкции здания для театра кукол «Ульгэр». Сумма контракта за два года выросла почти на 317 млн рублей, а часть денег, по версии следствия, ушла на сомнительные платежи.

Дело в отношении Урбанова возбуждено по пункту «е» части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности»). В 2022 году Управление капитального строительства заключило контракт на реконструкцию здания в центре Улан-Удэ за 571 млн рублей. Однако к концу 2024 года стоимость работ выросла до 888 млн.

Следствие считает, что чиновник искусственно завысил расходы, включив в смету закупку оборудования на 50 млн рублей. Однако это же оборудование уже должно было быть поставлено по другому госконтракту. То есть деньги фактически могли пойти «в никуда».

«Установлено, что руководителем УКС внесены изменения в ранее заключенные с обществом с ограниченной ответственностью соглашения на поставку оборудования. Это позволило обойти определенный региональным законодательством 50% лимит выдачи авансовых платежей по контракту. В результате этого на счет организации, в последствии не выполнившей свои обязательства, из федерального и регионального бюджетов перечислено свыше 48 млн рублей, — приводит сообщение прокуратуры Бурятии издание Infpol.

Дело возбудили после проверки, проведенной прокуратуры Советского района Улан-Удэ, а также по материалам оперативно-розыскной деятельности МВД и ФСБ Бурятии. Дома у Анатолия Урбанова прошли обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В соответствии со статье 286 УК РФ чиновнику в случае доказанной вины грозит до 10 лет лишения свободы.