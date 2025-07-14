Благовещенск (Амурская область) стал первым в России городом, который полностью запретил использование электросамокатов. Пока пользователи соцсетей хвалят мэрию, призывая другие населенные пункты принять такое же решение, опрошенные RTVI эксперты считают запрет неправильной и неэффективной.

Как заявил RTVI вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, решение властей Благовещенска не имеет никакого смысла, так как граждан с СИМ (средствами индивидуальной мобильности) вряд ли получится контролировать. Он уверен, что самокатчиков невозможно поймать силами полицейских, даже на мотоциклах, которых «совсем-совсем немного». По его словам, неспособность властей обеспечить соблюдение собственного запрета может вызвать у населения «сомнительное желание нарушать и другие запреты, что мы считаем началом тотальной анархии».

«Единственное, что получится запретить, — кикшеринги. Но все, кто пользуется сейчас кикшерингом, являются подконтрольными тем же самым властям: видно, кто едет, чем платили, где были. Если кого-то сбили — можно найти», — рассуждает автоэксперт.

Если, например, полностью запретить кикшеринг, отметил Шапарин, то люди просто «пойдут и купят на маркетплейсах за 15−17 тысяч рублей взрослый самокат, а за 8−9 тыс. рублей — детский, что еще ужаснее». И в этом случае, добавил собеседник RTVI, они «полностью выпадут из правового поля, из фокуса внимания властей», проконтролировать их будет «просто невозможно».

«10% подчинятся этому решению, а 90% тех, кто привык пользоваться этим видом транспорта, никуда не денутся — они будут ездить, как ездили, и все. <…> Я надеюсь, что негативному примеру Благовещенска не последует никто», — заявил замглавы Национального автомобильного союза.

С ним согласилась и директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. В беседе с RTVI она назвала позицию властей Благовещенска «довольно неконструктивной» и основанной на «однобоком диалоге, нежелании слышать и слушать вторую сторону».

Эксперт напомнила, что еще до введения запрета в городе было показательно изъято 300 самокатов, за перевозку и хранение которых владельцам выставили счет более чем на 5 млн рублей — причем без устных объяснений и с письменным ответом, который был «скорее отпиской».

«В итоге мы пришли к региональному запрету и штрафам, которые в корне противоречат и федеральным законам, и позиции профильного федерального министерства. И это не считая ущемления прав людей, которые хотят перемещаться на микромобильном транспорте — как прокатном, так и частном», — анализирует ситуацию Эрдман.

Она напомнила, что сейчас Благовещенск «находится накануне выборов» и запрет на самокаты может быть частью предвыборной кампании, нацеленной на приобретение лояльности избирателей.

«Мы уже наблюдали ситуацию, когда накануне выборов самокаты перемещались из социальных явлений в политические, и многие главы муниципалитетов клали в основу своей предвыборной кампании такое очень простое и не требующее абсолютно никаких усилий решение, подкупая электорат. При этом за время их политического срока жители, как правило, не наблюдали в городе никаких реальных дел», — рассказала эксперт.

По ее словам, Ассоциация операторов микромобильности продолжит обжаловать решение властей Благовещенска. Горожане, которым полюбились самокаты, поддержат эти усилия, уверена Эрдман.

Требования к использованию СИМов (средств индивидуальной мобильности) в России будут ужесточать и дальше, но вряд ли примеру Благовещенска последуют другие города и регионы, заявил RTVI автоюрист Лев Воропаев.

«Запреты, я считаю, — это наиболее плохая мера, потому что она ведет к другим способам обхода этих запретов. Я думаю, на территории России таких запретов на федеральном уровне не будет», — поделился мнением эксперт.

Напомним, ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал в своем телеграм-канале, что сначала городские власти пытались достичь компромисса с кикшерингом, но не смогли выстроить конструктивный диалог и вынуждены были в качестве пробной меры запретить электросамокаты в центре. Из-за этого их движение в других районах стало «еще более бесконтрольным», что привело к «травмам пешеходов, аварийным ситуациям и сотням жалоб от жителей», сообщил градоначальник.

В результате Амурское областное законодательное собрание постановило полностью запретить использование СИМ в Благовещенске с 14 июля 2025 года и ввести наказания за нарушение этого запрета — штрафы на сумму до 100 тыс. рублей за поездки и парковку электросамокатов на городских улицах. Имамеев признал, что это «серьезное ограничение». Однако, по его словам, власти исчерпали все возможности менее радикального решения проблемы.