Полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) вступил в силу на территории Благовещенска с 14 июля. Соответствующие ограничения были утверждены законом, принятым Амурским областным заксобранием в конце июня. Документ также предусматривает штрафные санкции за нарушение правил эксплуатации СИМ, сообщила пресс-служба администрации города.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал в своем телеграм-канале, что власти города пришли к этому решению постепенно. На первом этапе городская администрация пыталась найти компромисс с компаниями, предоставляющими самокаты в аренду, но конструктивного диалога не получилось. После этого в качестве пробной меры власти ввели ограничения для СИМ в центральной части города — эту инициативу активно поддержали жители, которым надоело беспорядочное движение электросамокатов.

«Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным. К сожалению, подавляющее большинство воспринимает эти устройства не как средство передвижения, а как игрушку, игнорируя правила безопасности. Результат — травмы пешеходов, аварийные ситуации и сотни жалоб от жителей», — пояснил мэр Благовещенска.

Теперь за любое перемещение или оставление самокатов в общественных местах нарушителям грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей. Как отметил Имамеев, это «серьезное ограничение», но власти исчерпали все другие варианты решения проблемы.

Благовещенск стал первым российским городом, где ввели полный запрет на электросамокаты на всей городской территории. Ранее в России лишь ограничивались регулированием СИМ: на федеральном уровне внесли изменения в ПДД, установив правовой статус электросамокатов, а также введя ограничения по скорости, возрасту пользователей и разрешенным зонам передвижения.

По данным МВД России, которые в марте привел в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, статистика за девять месяцев 2024 года показывает резкий рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности. Количество происшествий достигло 3897 случаев, что почти в полтора раза превышает показатели 2023 года. В результате аварий с электросамокатами 44 человека погибли (из них 6 детей) и 4052 пострадали, причем каждый третий пострадавший — несовершеннолетний. Более трети всех инцидентов (34,2%) произошли в зонах, предназначенных для пешеходов — на тротуарах и пешеходных дорожках.