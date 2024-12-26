В подмосковном Серпухове неизвестные в ночь с 24 на 25 декабря подожгли мусульманский центр «Нур». Позже они распространили видео, на котором запечатлен момент поджога — один человек в маске бросает в здание коктейль Молотова. Ответственность за поджог взяла на себя некая «автономная боевая группа» запрещенного в России неонацистского движения NS/WP Crew*.

Первым на инцидент обратил внимание проект NVMP, который занимается мониторингом видео с нападениями неонацистов. Ранее от имени данной «ячейки» уже был совершен поджог машины с наклейкой с арабской вязью в Серпухове, а также три нападения на людей с сигналом охотника.

Телеграми-канал Baza уточнил, что полиция выезжала на место инцидента и просматривала камеры видеонаблюдения. Они запечатлели двух молодых людей, которые перелезали через забор центра. При этом на одном из них была шапка Санта Клауса — непременный атрибут участников движения NS/WP* в конце нулевых. В шапках Санта-Клауса и масках клоуна они совершали убийства по мотивам национальной ненависти.

По факту порчи имущества полиция уже возбудила уголовное дело. Правоохранители занимаются поисками поджигателей. По указанным на сайте центра «Нур» телефонным номерам RTVI дозвониться не смог. Один из админов проекта NVMP в беседе с RTVI предположил, что в данном случае речь вряд ли может идти о каких-то старых участниках NS/WP*, которые могли освободиться из мест лишения свободы.

«Это какая-то новая ячейка из глупых подростков, которых навербовали в Telegram», — отметил собеседник RTVI. Он указал, что телеграм-канал, в котором неонацисты постят видео своих «акций», появился недавно, в 2024 году. Сейчас в нем состоит чуть больше 500 подписчиков.

Движение NS/WP* возникло в России в середине нулевых и формировалась преимущественно вокруг одноименного интернет-форума. На нем молодые ультраправые делились отчетами о нападениях на иностранцев. Чаще всего эти нападения совершались с использованием ножей. Нередко неонацисты во время своих «акций» наряжались в шапки Санта-Клауса.

В 2014 году суд в Санкт-Петербурге вынес приговор питерской ячейке NS/WP*. В общей сложности ее члены с 2009 по 2010 годы совершили десять убийств и пять покушений на убийство. Они получили сроки от двух до 24 лет лишения свободы. Члены московской ячейки NS/WP* были осуждены чуть раньше на сроки от 6,5 до 24 лет.

Возрождение «бренда» NS/WP* произошло в 2022 году, когда в апреле ФСБ провела задержания молодых людей, против которых было выдвинуто обвинение в подготовке к покушению на телеведущего Владимира Соловьева. Среди них оказался Андрей Пронский, который в 2013 году по делу группировки NS/WP* был отправлен на принудительное лечение после убийства мужчины еврейской национальности.

Летом 2024 года, после убийства на Украине бывшего депутата Ирины Фарион, в канале, связанном с NS/WP*, появился манифест якобы от лица ее убийцы.

*организация признана в России террористической и запрещена