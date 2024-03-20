Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) около 22:00 мск сбили над территорией Белгородской области десять реактивных снарядов, выпущенных из установки РСЗО RM-70 Vampire (чехословацкая модификация советской системы «Град»), а также ракету комплекса «Точка-У». Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что с 20 марта власти ограничат въезд в шесть приграничных населенных пунктов Белгородской области: Козинку, Гора-Подол, Глотово, Грайворон, Новостроевку-первую, Новостроевку-вторую и Безымено.

По словам Гладкова, на въезде в эти населенные пункты установят посты, где будут дежурить пограничники, сотрудники МВД и местной администрации, определяющие порядок посещения жилых домов. В частности, местным жителям, которым нужно кормить домашний скот, необходимо будет согласовывать проезд на блокпостах, пояснил губернатор.

Глава региона также сообщил, что будет увеличено количество подомовых обходов с целью убедить людей уехать из населенных пунктов, регулярно попадающих под обстрел. Это делается, потому что местные жители, которые сперва отказываются уезжать, позже меняют свою позицию из-за частых прилетов, но в этот момент их уже становится опасно эвакуировать, пояснил Гладков.

Кроме того, в Минобороны сообщили об уничтожении над территорией Курской области зенитной ракеты С-200, которая была переоборудована для поражения наземных целей.

До этого о ракетной опасности в регионе предупреждал губернатор Курской области Роман Старовойт. Позже он написал в своем телеграм-канале, что в городе возникли проблемы с электроснабжением, которые удалось полностью устранить после полуночи.

Глава региона также отметил, что обломки украинской ракеты упали в центре Курска и других районах города, их обследование продолжится утром и днем. По данным губернатора, никто из местных жителей не пострадал, повреждено нескольких крыш домов.

По информации телеграм-канала Mash, украинские силы с помощью дронов-камикадзе и ракеты С-200 пытались атаковать в Курской области Курчатовскую АЭС. Обломки повредили подстанцию «Высокая», отчего в городе возникли проблемы с электричеством, уточняли в канале.