Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 50 минут сбили семь украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

«В период с 20:00 до 20:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в публикации.

Глава региона Александр Богомаз уточнил в своем телеграм-канале, что в результате атаки дронов пострадавших и разрушений нет. Он также выразил благодарность военным за слаженную работу.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!», — написал он.

Утром 15 апреля Минобороны России сообщило, что за ночь ПВО уничтожила 115 украинских дронов. По данным ведомства, над Курской областью сбили 109 беспилотников, еще три — над Воронежской областью, по одному — над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.

Кроме того, в министерстве рассказали, что за прошедшие сутки украинские военные нанесли шесть ударов по энергетической инфраструктуре России. Так, вечером 14 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали комплектную трансформаторную подстанцию «Соловьевка» в Брянской области. В результат повреждений она была отключена.

Позже украинские военные нанесли удар по комплектной трансформаторной подстанции «Хвощевская». В результате отключилась высоковольтная линия, без электроснабжения оставались жители Севского района.

Кроме того, с украинской стороны было зафиксировано две атаки на электроподстанцию «Виноградово». В результате повторного удара отключился трансформатор с возгоранием. Без электроснабжения осталось более 56 тысяч человек в 108 населенных пунктах области.