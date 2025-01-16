Российские военные в ночь на 16 января уничтожили 27 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.

«15 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 7 — над территорией Воронежской области, 3 — над территорией Тамбовской области и 2 — над территорией Курской области», — уточнили в ведомстве.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале, что минувшей ночью территорию трех районов региона атаковали более десяти украинских дронов. По его словам, большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. В результате атаки на объекте произошел пожар.

«Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало», — написал губернатор.

Гусев рассказал, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект.

«В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчёты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов», — заключил он.

Утром 15 января Минобороны сообщало о перехвате трех дронов ВСУ за ночь. Два беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области, один — в Тамбовской области.