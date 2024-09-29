Системы ПВО перехватили и сбили 125 беспилотников над семью регионами, сообщает Минобороны России. Из них три дрона были уничтожены над Азовским морем.

Наиболее массированной атаке, по данным министерства, подверглась Волгоградская область — над ней уничтожили 67 беспилотников. 18 дронов сбили над Ростовской областью, по 17 дронов — над Белгородской и Воронежской, по одному — над Брянской и Курской, а также Краснодарским краем.

В селе Красный Октябрь дрон врезался в движущуюся машину, пострадали три женщины, написал в своем телеграм-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, у одной минно-взрывная травма, травматическая ампутация обеих ног и множественные проникающие осколочные ранения, у второй — минно-взрывная травма и осколочное ранение шеи, у третьей — ранение грудной клетки, шеи и плеча.

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что системы ПВО сбили и подавили «около двух десятков БПЛА». По его словам, несколько дронов упало в Воронеже и пригородах, в результате были повреждены здания в разных районах города, начались пожары. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Волгоградской области, как рассказал ее глава Андрей Бочаров, после атаки БПЛА из-за падения обломков произошли «возгорания сухой травы», которые были потушены, пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в селе Шабельское сбитый дрон при падении «врезался в дерево и взорвался — от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль», пострадавших нет.

Краснодарское издание «93.ru» отмечало, что поздно вечером 28 сентября жители Ейска сообщили о нескольких взрывах. Местный депутат Александр Батуринец сообщил, что сработала система ПВО, попросил граждан не подходить к окнам, а также не снимать работу российских военных. Кроме того, о звуках сирены сообщали и жители Приморско-Ахтарска.