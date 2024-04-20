В ночь на 20 апреля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили или перехватили 50 украинских беспилотников самолетного типа над восемью регионами страны, сообщило Минобороны.

Из них 26 дронов сбили над Белгородской областью, 10 — над Брянской, восемь — над Курской, два — над Тульской и по одному — над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями, уточнило ведомство.

В Смоленской области БПЛА пытались атаковать объект топливно-энергетического комплекса. ПВО сбила летательные аппараты, но в результате падения обломков загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Губернатор Василий Анохин указал, что «сведения по пострадавшим уточняются», а «расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы». На каком именно объекте произошло возгорание, он не уточнил.

Телеграм-канал Shot утверждает, что атака произошла около 2:00 мск в Кардымовском районе Смоленской области. В этом районе в том числе находится нефтебаза Кардымово, принадлежащая ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукту.

Позднее Анохин сообщил, что беспилотники продолжают атаковать регион. В 7:14 мск, по данным губернатора, была «отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра».

В Белгородской области в результате атаки БПЛА в селе Пороз погибли два человека — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который за ней ухаживал. Сын погибшей «в последний момент» успел выбежать из горящего дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден», — добавил глава региона.

Позднее Гладков снова объявил о ракетной опасности, однако спустя несколько минут она была отменена.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о возгорании на объекте энергетической инфраструктуры при падении сбитого БПЛА. В результате никто не пострадал, отметил он.

В Калужской области дрон пытался атаковать электростанцию — была «незначительно повреждена энергетическая инфраструктура», никто не пострадал.