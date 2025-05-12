Мосгорсуд 12 мая вынес приговор членам таганской ОПГ — старейшей преступной группировки страны, действовавшей с 1991 по 2019 годы. Лидер банды Игорь Жирноклеев и трое его подельников получили по 25 лет колонии. Остальным членам преступного сообщества назначены сроки от 22 до 24 лет колонии. Помимо этого суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, существенно снизив их изначальные требования. Приговор суда бандиты встречали молча в присутствии забитого под завязку зала суда. Адвокаты осужденных заявили, что будут его обжаловать и добиваться отмены. Подробнее — в репортаже RTVI.

Оглашение приговора было назначено на 12:30. За час до него коридор суда наполнился людьми — десятки журналистов, адвокатов, родственников подсудимых, их знакомых и друзей — в общей сложности свыше 50 человек. Кто-то из журналистов заметил в толпе даже «юридического представителя» убитого в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова, больше известного по прозвищу Япончик. Так ли это на самом деле и зачем, если так, тот явился на приговор к «таганским», так и осталось загадкой.

Журналистов начали запускать в зал суда для протокольной съемки подсудимых с небольшим запозданием. Бандиты, возраст которых давно перевалил за 60, тщательно скрывали лица. Изредка из аквариума раздавалось брезгливым голосом: «блогеры!». Лидера банды Жирноклеева заслоняли спины его подельников.

Места всем желающим посетить заседание в зале суда не нашлось. Приставы закрыли двери в тот момент, когда в коридоре оставалось еще с десяток журналистов. Тем кому удалось втиснуться, пришлось довольствоваться местами в проходах. Оглашение приговора заняло чуть больше часа.

«Назначить окончательное наказание в виде 25 лет лишения свободы. При этом первые 12 лет — с отбыванием в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима», — огласил судья Андрей Суворов срок для лидера преступного сообщества, после чего стало понятно, что приговор будет крайне суровым.

Ранее присяжные признали «таганских» виновными в серии убийств, рейдерстве, хранении оружия, вымогательстве и прочих преступлениях. На их счету загубленные жизни бизнесмена Армена Аванесова, члена собственной банды Сергея Скорнякова, ярославского предпринимателя Алексея Покровского, юриста ОАО «Универмаг «Москва» Андрея Бралюка, директора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева, а также адвоката Натальи Вавиловой. Последнее убийство было совершено в 2017 году. «Таганские» расстреляли женщину в лифте, когда она поднималась к себе домой. Отдельно Жирноклеев был признан виновным и в пособничестве в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана).

Игорь Жирноклеев встретил приговор с накинутым на голову капюшоном, и ни проронив ни слова. После того, как судья огласил срок, Жирноклеев снял капюшон и посмотрел на члена своей банды Олега Русанова — тот улыбался. Ему и еще одному бригадиру, Борису Третьяку, который запытал свою жертву, бизнесмена Покровского, до смерти раскаленным паяльником, судья Суворов назначил то же наказание, что и их боссу — по 25 лет каждому со штрафами.

Еще четыре бандита — Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов и Сергей Шукарев — получили по 23 года лишения свободы. Сергей Щербаков, который перед тем как вступить в банду и стать убийцей, был профессиональным боксером, приговорен к 22 годам лишения свободы. Марат Янбухтин, который был задержан первым еще в 2017 году за убийство адвоката Вавиловой и отбывавший к моменту данного судебного процесса свой первый срок, по совокупности приговоров получил 25 лет лишения свободы.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. Изначально они составляли в общей сложности свыше 1 миллиарда рублей. Судья Суворов значительно снизил их объем, постановив взыскать с подсудимых, в зависимости от причастности к тому или иному убийству, суммы от 500 до 1 млн рублей.

После того, как приговор был оглашен, адвокаты и родственники обступили аквариум. «Не раскисай!», стучали по стеклу родственники. «Прорвемся!», — раздавалось из стана адвокатов.

Защитник Гришина сказал RTVI, что намерен обжаловать приговор и добиваться его отмены. Адвокат Жирноклеева Марк Каверзин также подтвердил, что планирует добиваться отмены приговора.

«С учетом того, что присяжные не признали Жирноклеева заслуживающим снисхождения, а признали только непричастным к одному из убийств, — срок примерно был ожидаемым. Но я надеялся, что он будет 22 или 23 года, с учетом возраста и состояния здоровья, но не 25. Мне кажется, так было бы правильнее», — сказал Каверзин журналистам.

По его словам, сейчас защита будет изучать документы суда, после чего — направит апелляционную жалобу.