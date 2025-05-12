Московский городской суд 12 мая вынес приговор членам старейшей преступной группировки России, так называемым «таганским». Десять подсудимых получили сроки от 22 до 25 лет лишения свободы, передает корреспондент RTVI из зала суда.

Лидеру преступного сообщества Игорю Жирноклееву суд назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы. Первые 12 лет, согласно приговору суда, он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Также Жирноклееву назначен штраф 4 млн рублей.

Олег Русанов и Борис Третьяк приговорены к тем же срокам — 25 лет. Как и Жирноклеев, первые 12 лет им предстоит отсидеть в тюрьме.

Дмитрий Юхневич приговорен к 24 годам лишения свободы (первые 11 лет в тюрьме). Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов и Сергей Шукарев получили по 23 года лишения свободы. Сергей Щербаков приговорен к 22 годам лишения свободы. Марат Янбухтин, к моменту вынесения приговора уже отбывавшего наказание за другие преступления, по совокупности получил 25 лет лишения свободы.

Часть обвиняемых при этом была оправдана по статье об изготовлении оружия и прочим преступлениям, по которым присяжные признали их непричастными. Еще часть обвинений была снята по просьбе прокуратуры за истечением сроков давности.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших. Однако они значительно отличались от заявленных сумм, которая в совокупности превышала 1 млрд рублей. Согласно приговору, в пользу потерпевших с фигурантов будет взыскано по 500 тысяч-1 млн рублей.

Приговор суд выносил на основании вердикта присяжных, которые ранее признали «таганских» преступным сообществом, а также виновными в бандитизме, серии жестоких убийств, рейдерстве, вымогательстве и других преступлениях.

Приговором суда установлено, что таганская ОПГ была основана в 1991 году и действовала вплоть до задержания ее лидеров и членов в 2019 году. Последнее доказанное убийство, вмененное «таганским», было совершено в 2017 году, когда в подъезде своего дома была расстреляна адвокат Наталья Вавилова.

Также «таганские» признаны виновными в убийствах бизнесмена Армена Аванесова, члена собственной банды Сергея Скорнякова, ярославского предпринимателя Алексея Покровского, юриста ОАО «Универмаг «Москва» Андрея Бралюка идиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева.

Всего на скамье подсудимых должно было быть 11 человек. Однако второй лидер группировки Григорий Рабинович (Гриша Таганский) до суда не дожил и скончался в СИЗО еще до начала судебного процесса. Уголовное дело в отношение него было прекращено.