Температура в последние выходные июня в Москве и Московской области останется ниже нормы на несколько градусов, а на следующей неделе в столичном регионе ожидаются дожди. Об этом рассказала RTVI главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Субботний день будет самым комфортным, потому что при переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночная температура в Москве где-то +9…+11 градусов, дневная от +19 до +21 градуса. Но сохранится еще довольно плотный северо-западный ветер, хотя порывы не будут нам досаждать», — сказала синоптик.

Во второй половине дня 29 июня ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью в Москве ожидается от +9 до +11 градусов, в Подмосковье — от +9 до +14 градусов. Дневная температура в Москве составит от +20 до +22 градусов, по региону — от +17 до +22 градусов.

«Пока это температура еще ниже нормы, где-то на 2−3 градуса. Но надо радоваться и этому, потому что существенных перемен в температурном режиме на следующей неделе не ожидается», — отметила Позднякова.

В то же время, добавила она, большую часть следующей недели в столичном регионе будут дожди — от небольших до умеренных, в связи с чем ожидается более облачная погода с усилением ветра.

«С понедельника по среду порывы северо-западного ветра 12−15 метров в секунду, поэтому эффективная температура в первой половине следующей недели — то, что мы будем ощущать при таком плотном ветре и высокой влажности, будет в пределах +16…+18 градусов, не более того», — заключила синоптик.