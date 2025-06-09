Бывший гендиректор АО ГЛОНАСС Игорь Милашевский получил четыре года колонии общего режима. Замоскворецкий суд признал его виновным в хищении и злоупотреблении служебным положением. Кроме того, Милашевскому запретили работать в сфере информационных технологий и телекоммуникаций на два года.

Его признали виновным по статьям 160 («Присвоение или растрата») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Как сообщает «Коммерсантъ», дело против Милашевского было возбуждено в июле 2023 года. Через несколько месяцев, 29 сентября, Замоскворецкий суд отправил его в СИЗО, несмотря на протесты защиты. В конце 2024 года следствие было завершено.

Прокурор требовал для подсудимого семь лет колонии общего режима. В итоге судья признал Милашевского виновным и сначала приговорил его к двум годам колонии общего режима за растрату и трем годам за злоупотребление полномочиями.

Позднее путем частичного сложения сроков бывший гендиректор ГЛОНАСС получил четыре года лишения свободы с запретом на два года занимать должности на госслужбе, пишет «Ъ».

Милашевский возглавил АО ГЛОНАСС в июле 2018 года, пост он покинул в ноябре 2022 года. До этого в 2012-2018 годах работал советником главы Минкомсвязи России.

В 2004—2011 годах он руководил министерством транспорта и связи Чечни, в 1994—1998 годах являлся вице-президентом компании «Вымпелком». ТАСС сообщает, что, по данным из открытых источников, близкие родственники бывшего чиновника живут за границей, а на его супругу оформлена недвижимость во Франции.

У Милашевского есть две награды — от главы Чечни Рамзана Кадырова и от президента России Владимира Путина.