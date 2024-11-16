Причиной гибели 39-летнего премьера Мариинского театра Владимира Шклярова стало падение из окна пятого этажа, сообщила экс-балерина Ирина Бартновская. Следователи начали проверку. В самом театре эту информацию пока не комментировали.

«Володя находился на домашнем режиме, на обезболах и готовился к операции на стопе. Он вышел на балкон подышать воздухом и покурить, потерял равновесие (очень узкий балкон) и сорвался вниз (с пятого этажа). Глупая, невыносимая случайность. Он любил жизнь, семью, обожал детей и своего зрителя», — написала Бартновская в своем телеграм-канале.

«Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что инцидент произошел ночью на Васильевском острове. В пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу сообщили «Фонтанке», что проводят проверку, а причиной гибели артиста, по предварительным данным, стал несчастный случай.

Baza утверждает, что, по словам близких, «последнее время Шкляров боролся с зависимостями и пил больше месяца», а тело нашли 15 ноября под окнами дома на набережной Лейтенанта Шмидта. По данным телеграм-канал, возбуждено уголовное дело.

«Mash на Мойке» сообщает, что инцидент произошел в элитном ЖК на улице Лейтенанта Шмидта, где находится квартира Шклярова.

«В полицию обратилась подруга заслуженного артиста России и рассказала, как ночью Владимир попросил к нему приехать. Когда девушка добралась до места, тело уже лежало на земле», — пишет телеграм-канал.

Шклярову было 39 лет. После окончания в 2003 году Академии русского балета имени Вагановой он был принят в труппу Мариинского театра, премьером стал в 2011-м. В сезоне 2016—2017 годов был премьером Баварского государственного балета.

В пресс-службе Мариинского театра отметили, что ночью «трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра, Заслуженный артист России Владимир Шкляров», выразив соболезнования его близким и поклонникам.

Также свои соболезнования выразил и футбольный клуб «Зенит». В пресс-службе ФК отметили, что Шкляров «был частым гостем “Газпром Арены”, всегда искренне поддерживал петербуржцев, был другом игроков и тренеров “Зенита”».

В репертуаре Шклярова были такие балетные постановки, как «Сильфида», «Жизель», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и многие другие. В 2020 году президент России Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного артиста.