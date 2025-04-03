Октябрьский районный суд Томска назначил 80 часов обязательных работ риелтору Марине Орловой, которая рассказала о схеме покупки недвижимости на выплаты в случае гибели участника военной операции. Об этом сообщает прокуратура Томской области.

Блогеру Дарье Черданцевой, которая брала у Орловой интервью, назначено 85 часов обязательных работ. В отношении женщин составлены административные протоколы о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП).

В начале апреля телеграм-каналы распространили фрагмент подкаста, на котором Черданцева спрашивает Орлову, где женщине за 30 лет найти деньги на покупку квартиры.

«Все легко и просто. Находишь мужчину, который служит на СВО. Он погибает — получаешь 8 миллионов», — рассказала риелтор.

По ее словам, «сейчас многие так делают». «Очень много женщин к нам приходят с этими восемью миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартирку», — сообщила Орлова. Согласно ролику, риелтор назвала эту схему «бизнес-планом».

Видео разошлось по военным телеграм-каналам. Общественное движение «Зов народа» попросило Следственный комитет проверить высказывания риелтора, назвав их циничными и кощунственными. Слова Орловой оскорбляют участников военной операции, а также память павших бойцов и их семьи, заявил председатель движения Сергей Зайцев. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал проверить Орлову на нарушение Уголовного кодекса.

Сама риелтор записала видеообращение с извинениями, объяснив, что ее слова были «сарказмом в сторону бессовестных женщин, которые охмуряют мужчин и пользуются их доверчивостью с целью собственного обогащения вот таким мерзким путем».

Орлова предположила, что благодаря шумихе вокруг ролика в России «примут что-то на законодательном уровне, чтобы защитить мужчин от такого рода коварства женщин». По словам Орловой, она хотела осветить проблему, но сделала это неудачно.

«На самом деле мне искренне жаль тех парней, которые стали жертвами неблагочестивых девушек», — заключила риелтор.

В разговоре с «Подъемом» она назвала описанный ею способ покупки квартиры «черным юмором между подружками». По словам Орловой, это было сказано не на публику, а запись подкаста на камеру «не подразумевала, что надо все выкладывать». Она добавила, что в части про бизнес-план говорила про Дубай, но автор подкаста смонтировала видео иначе.

«Это Даша [Черданцева] нарезала. Только почему? Я так понимаю, не от большого ума, извините. <…> Я клянусь, я в недоумении», — сказала Орлова изданию. Она добавила, что после публикации скандального видео ей начали поступать угрозы от мужчин «не из нашего города», поэтому она закрыла свои страницы в соцсетях.

Орлову и Черданцеву задержали и доставили в подразделение полиции. Региональное УМВД выложило видео, на котором женщины извиняются за свой ролик. «Получилось, правда, ужасно, я прошу простить меня», — говорит риелтор на видео. УМВД призвало «не поддаваться на провокации, цель которых — извлечение прибыли за счет манипуляций с чувствами семей участников СВО».