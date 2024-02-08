Власти Эстонии запретили концерт российской певицы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова) в Таллине, который был запланирован на 29 марта 2024 года. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на МВД республики.

Как пишет издание, объявление о концерте Клавы Коки на официальной странице компании-организатора MJClub было удалено. Также приостановлена продажа билетов.

В разговоре с Postimees представитель эстонского Минкульта Ханнус Лууре заявил, что выступление Клавы Коки в Эстонии «неуместно, поскольку она находится на службе у российской пропаганды».

Комментируя отмену концерта Коки, пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур пояснил, что российские и белорусские артисты, желающие выступить в республике, «на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу».

«Организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлевскими тезисами, так как им запрещено здесь выступать», — подчеркнул он.

В то же время российские артисты могут попасть в Эстонию, если у них есть виза другой страны ЕС, отметил Песур. Однако и в этом случае эстонское МВД оставляет за собой право запретить въезд «по соображениям охраны общественного порядка или национальной безопасности».

По словам владельца компании-организатора MJClub Юри Метса, Клава Кока должна была прибыть в Таллин из Германии, въехав в Эстонию по действующей шенгенской визе. Он попросил «не раздувать шумихи» вокруг отмены концерта россиянки. «Пусть музыка останется музыкой», — добавил он.

«В Эстонии проживает более 300 тыс. русскоговорящих, и я считаю, что концерты на русском языке тех артистов, которые не участвуют в каких-либо провокациях, можно проводить», — подчеркнул Метс.

Как пишет РБК со ссылкой на данные сайта МВД Эстонии, Клаве Коке закрыт въезд в Эстонию до 18 мая 2027 года.

Сама Клава Кока не комментировала отмену концерта в Эстонии. Согласно данным на официальном сайте певицы, у нее запланированы два выступления: 10 февраля на Big Love Show и 28 февраля в Архангельске.