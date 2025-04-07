После ненастной погоды, которой встретила москвичей и жителей Подмосковья вторая неделя апреля, потепления стоит ожидать только ближе к выходным. Об этом рассказала RTVI главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что «типичная зимняя погода» со снегом в столице будет определяться циклоном, и лишь к концу недели прогнозируются осадки переменного типа.

«Наиболее неблагоприятным днем будет завтрашний день, потому что днем уже будет идти снег, и по области даже местами сильный. Температура воздуха в ночные часы в Москве -2…-4, по региону — до -6. Дневная температура завтра обещает быть положительной — 0…+2 в Москве и по региону до +3 градусов, несмотря на то что будет преобладать северный ветер», — сказала она.

По словам Поздняковой, в ночь на 9 апреля сохранится снег и облачная погода, а сама среда может стать самым холодным днем недели.

«Минимальная температура в Москве -3…-5, по региону — до -8. Дневная температура — около 0 градусов. То есть, температура воздуха в среду будет ниже климатической нормы почти на 9 градусов, и температурный режим будет больше подходить первым числам марта», — добавила синоптик.

Она также отметила, что, несмотря на постепенное повышение температуры во второй половине недели, она все еще будет оставаться ниже климатической нормы.

«Мы надеемся, что к субботе максимальная температура в Москве уже может достигнуть отметки +3…+5, хотя в утренние часы еще будет подмораживать», — сказала Позднякова.

По ее словам, существенное повышение температуры с положительной ночной и дневной температурой, соответствующей климату, возможно будет только во второй половине месяца.