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02.07.2025 / 18:00

Найдена планета, которая приближает собственную гибель

Найдена планета, которая приближает собственную гибель
ESA

Ученые впервые обнаружили экзопланету, вызывающую мощные вспышки плазмы на поверхности звезды, вокруг которой вращается. Эти вспышки губят саму планету, лишая ее атмосферы, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Астрономы, участвующие в европейской миссии космического телескопа «Хеопс», впервые открыли экзопланету, которая вызывает мощные вспышки на звезде, вокруг которой вращается, тем самым приближая свой конец.

Звезда HIP 67522 немного больше и холоднее Солнца, но в отличие от нашей звезды, возраст которой составляет 4,5 млрд лет, эта звезда образовалась лишь 17 млн лет назад. У нее две планеты, и ближайшая к ней — HIP 67522 b—делает полный оборот вокруг звезды всего за 7 суток.

Еще со времен открытия первых экзопланет в 90-е годы астрономы стали задумываться, могут ли эти небесные тела вращаться так близко к звездам, чтобы возмущать их магнитное поле и таким образом вызывать вспышки плазмы на их поверхности.

Ученые под руководством Екатерины Илин из Нидерландского института радиоастрономии сделали при помощи телескопа TESS обзор звезд, которые могут повышать вспышечную активность из-за близости своих планет.

Поняв, что таким кандидатом является звезда HIP 67522, они изучили ее с помощью телескопа «Хеопс». «С «Хеопсом» мы увидели больше вспышек, число которых достигло 15, почти всегда происходивших в направлении на нас, когда планета проходила перед звездой при наблюдении с Земли», — пояснила автор работы.

По расчетам ученых, эта планета в прямом смысле вызывает огонь на себя, получая уровень звездной радиации в шесть раз выше, чем если бы этот эффект не наблюдался, и это не остается бесследным для экзопланеты размером с Юпитер.

Со временем радиация разрушает тонкую атмосферу планеты, заставляя ее терять массу с высокой скоростью. Такими темпами, по расчетам ученых, всего за 100 млн лет планета должна уменьшиться до размеров Нептуна.

Павел Котляр