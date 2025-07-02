Найдена планета, которая приближает собственную гибель

Ученые впервые обнаружили экзопланету, вызывающую мощные вспышки плазмы на поверхности звезды, вокруг которой вращается. Эти вспышки губят саму планету, лишая ее атмосферы, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Астрономы, участвующие в европейской миссии космического телескопа «Хеопс», впервые открыли экзопланету, которая вызывает мощные вспышки на звезде, вокруг которой вращается, тем самым приближая свой конец.

Звезда HIP 67522 немного больше и холоднее Солнца, но в отличие от нашей звезды, возраст которой составляет 4,5 млрд лет, эта звезда образовалась лишь 17 млн лет назад. У нее две планеты, и ближайшая к ней — HIP 67522 b—делает полный оборот вокруг звезды всего за 7 суток.

Еще со времен открытия первых экзопланет в 90-е годы астрономы стали задумываться, могут ли эти небесные тела вращаться так близко к звездам, чтобы возмущать их магнитное поле и таким образом вызывать вспышки плазмы на их поверхности.

Ученые под руководством Екатерины Илин из Нидерландского института радиоастрономии сделали при помощи телескопа TESS обзор звезд, которые могут повышать вспышечную активность из-за близости своих планет.

Поняв, что таким кандидатом является звезда HIP 67522, они изучили ее с помощью телескопа «Хеопс». «С «Хеопсом» мы увидели больше вспышек, число которых достигло 15, почти всегда происходивших в направлении на нас, когда планета проходила перед звездой при наблюдении с Земли», — пояснила автор работы.

По расчетам ученых, эта планета в прямом смысле вызывает огонь на себя, получая уровень звездной радиации в шесть раз выше, чем если бы этот эффект не наблюдался, и это не остается бесследным для экзопланеты размером с Юпитер.

Со временем радиация разрушает тонкую атмосферу планеты, заставляя ее терять массу с высокой скоростью. Такими темпами, по расчетам ученых, всего за 100 млн лет планета должна уменьшиться до размеров Нептуна.