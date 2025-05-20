В Приморье на берегу бухты Безымянной нашли тело туриста, пропавшего ранее в Авачинской бухте. Как сообщает телеграм-канал местного издания «41 Регион», речь идет о 28-летнем москвиче Алексее Егунове, который упал за борт в апреле во время морской экскурсии.

Мужчина упал за борт яхты «Орка-2», на которой было 11 пассажиров и два члена экипажа. Свидетелей происшествия не было, поэтому исчезновение туриста обнаружили только после того, как судно вышло из Авачинской бухты недалеко от острова Стариков.

Поскольку Егунов был без спасательного жилета, местные СМИ еще тогда писали, что у него «практически нет шансов выжить». Тем не менее для поисков пропавшего туриста была организована спасательная операция, которая не дала результатов.

По факту пропажи мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), следственные действия по нему продолжаются.

Об обнаружении мумифицированного трупа на берегу бухты Безымянная в Вилючинске стало известно 18 мая. Накануне, 19 мая, местное издание «ВилючинскLive» писало, что личность и пол погибшего устанавливаются.