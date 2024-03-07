В Бразилии обнаружены скрытно живущие земноводные, которые, кормят потомство молоком, как это делают млекопитающие. Молоко выделяется в ответ на требования детенышей, которые они транслируют голосом, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

Забота о потомстве, черта, присущая многим животным, включает обеспечение созревающих эмбрионов и новорожденных особей питательными веществами. Ими могут быть как органика, добытая из окружающей среды, так и питательные вещества, выделяемые самими родителями.

Основной способ заботы о потомстве среди позвоночных — накопление питательных веществ в виде желтка внутри яйца, в котором развивается эмбрион. И лишь млекопитающие в ходе эволюции обрели способность кормить детенышей молоком — субстанцией, вырабатываемой самками во время лактации (подобное поведение описано также у пауков, тараканов, определенных рыб и птиц).

Помимо саламандр, лягушек и тритонов к классу земноводных относятся так называемые червяги (безногие земноводные). Они распространены в основном в странах Латинской Америки и из-за скрытного образа жизни являются наименее изученной группой амфибий. Известно, что некоторым из них также присуща забота о потомстве, например, кормление детенышей собственной кожей (материнская дерматофагия).

Одними из таких червяг являются кольчатые червяги (Siphonops annulatus), обитающие в тропической части Южной Америки, для которых характерно яйцерождение. Еще в 2018 году, ученые, наблюдавшие за размножением этих червяг, заметили, что иногда отпрыски самок собираются возле ее клоаки и открывают рот.

Наблюдая за этими животными, зоологи под руководством Педру Майлу-Фонтаны из бразильского Института Бутантан показали, что самки червяг выделяют питательную, богатую липидами жидкость, которую ученые назвали молоком, и кормят ею свое потомство.

«Мы пришли к выводу, что выделение молока происходит несколько раз в день и как минимум отчасти вызывается тактильными или возможно акустическими сигналами детенышей, — пишут исследователи. — Мы показали, что выделяемое молоко образуется в гипертрофированных железах в стенках яйцевода, где выделяются липиды и углеводы… Трогая отверстие, детеныши часто производят высокие звуки, одновременно с движениями рта и тела, независимо от стадии своего развития. Такое поведение, похоже, заставляет самку поднимать заднюю часть тела вертикально, открывая отверстие, из которого прозрачное и вязкое молоко вытекает и жадно поглощается детенышами путем жевательных движений».

По словам ученых, такой тип коммуникации ранее не наблюдался среди других амфибий.

Всего в лабораторных условиях наблюдения велись за 16 самками, у которых было от 4 до 13 детенышей.

В одном случае ученые заметили, что вытекшее молоко было проигнорировано потомством, тогда его выделение быстро прекратилось. «После кормления молоком активность потомства падает. Они отползают от матери, лежат животом вверх, демонстрируют сытость и позволяют другим детенышам приблизиться к отверстию», — говорится в исследовании.

По словам ученых, кормление молоком продолжается примерно два месяца после вылупления, и играет важную роль в росте потомства.