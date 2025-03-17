Игуаны оказались наземными животными, способными к рекордным океаническим заплывам. Проплыв на стволах деревьев 8 тыс. километров из Америки, 34 млн лет назад они смогли добраться до островов Фиджи и заселить их, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

Длительные путешествия по океану, благодаря которым в прошлом могли расселяться по Земле растения и животные, давно восхищают биологов, изучающих распространение организмов по планете. В случае, если морские путешественники высаживались на новые и недавно сформировавшиеся острова, это могло приводить к образованию новых видов и целых экосистем — так случалось и с некоторыми предками человека.

Одной из нерешенных до последнего времени загадок оставалось происхождение игуан, населяющих острова Фиджи и Тонга в Тихом океане — дело в том, что большинство этих растительноядных ящериц обитают в странах Центральной, Северной и Южной Америки, то есть до основного их ареала обитания — тысячи километров океана.

Известно, что на Фиджи обитают игуаны рода брахилофусов (Brachylophus), включающего 4 вида. Ранее, основываясь на нескольких ископаемых останках, найденных в Азии, ученые предполагали, что предки игуан с Фиджи могли достичь островов по существовавшей перемычке на месте Берингова пролива, а также по океану через Индонезию, Австралию или даже Антарктиду.

Чтобы определить родство игуан Фиджи с другими континентальными сородичами, ученые под руководством Саймона Скарпетты из Калифорнийского университета в Беркли провели генетическое исследование свыше 200 игуан, хранящихся в коллекциях музеев мира, и выделили из их тканей более 4 тыс. генов.

Начав сравнивать генетическое разнообразие различных игуан, ученые обратили внимание на то, что рептилии с Фиджи максимально близки к пустынным игуанам (Dipsosaurus dorsalis), обитающим на юго-западе США и в прилегающих районах Мексики, — они хорошо приспособлены к выживанию в жарких условиях пустыни.

Анализ геномов показал, что оба рода игуан, Brachylophus и Dipsosaurus, разошлись примерно 34 млн лет назад — как раз в период времени, когда острова Фиджи образовались в океане в результате вулканических извержений.

«Игуаны и пустынные игуаны в частности, хорошо переносят голод и обезвоживание, поэтому в моем понимании, если и существовала какая-то группа позвоночных или ящериц, которые действительно могли совершить путешествие в 8 тыс. км через Тихий океан на растительных останках, такими были их предки, похожие на пустынных игуан», — считает Скарпетта.

Современному паруснику для путешествия из Калифорнии до Фиджи при попутном ветре требуется порядка месяца. Предкам же игуан, плывшим скорее всего на деревьях или плавучих матах из растительных остатков, требовалось куда больше времени, но это было возможным, считают ученые.

«Предыдущие оценки пути из Америки до Фиджи варьировались от 4 до 12 месяцев, но недавние расчеты распространения по океану одомашненного сладкого картофеля (батата) из Южной Америки в Полинезию указывают на время распространения от 80 до 120 дней, — говорится в исследовании. — Плавучие растительные маты известны в качестве основы для океанических расселений, поэтому игуаны, плывшие от Северной Америки к Фиджи, могли иметь источник питания во время путешествия».

По словам ученых, открытие подчеркивает важность экстремально дальних путешествий через океан для древнего расселения животных и растений и показывает, насколько далекими и длительными они могли быть.

«Мы изучили загадочное появление игуан Фиджи с помощью филогеномного и биогеографического анализа, получив надежное доказательство, что игуаны проплыли более 8 тыс. километров из Северной Америки в палеогене. Это представляет собой самое далекое задокументированное распространение через океан среди наземных позвоночных», — говорится в работе.