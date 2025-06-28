Российские туристы, отдыхающие в египетском Шарм-эль-Шейхе, пожаловались на симптомы пищевого отравления, которое они связывают с употреблением местного разливного пива в баре отеля. Рассказ пострадавших опубликовал телеграм-канал SHOT.

В его сообщении уточняется, что речь идет об отеле Albatros Sharm Resort, где якобы отдыхают «десятки» туристов из России. Сколько именно человек столкнулись с симптомами отравления после употребления пива, неизвестно. Из сообщения SHOT следует, что медицинская помощь им не потребовалась, и проявления болезни исчезли за двое суток, в течение которых «пришлось жить без пива и восстанавливать кишечник».

По мнению самих отравившихся, причиной проблем, которые возникли у них со здоровьем, могли стать «плохо помытые стаканы». Впрочем, претензии у отдыхающих есть и к качеству самого пива: по вкусу оно якобы напоминало «смесь лимонада и кваса». Также у них появилась версия о том, что в центральном баре отеля им якобы «специально наливали плохое пиво», чтобы вместо бесплатного напитка в рамках all inclusive они покупали бутылочное пиво по $4 (около 314 рублей) в магазине при гостинице.

Немытые стаканы действительно могли стать причиной недомогания у туристов, подтвердил «Московскому комсомольцу» доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он также допустил, что разливное пиво могло испортиться из-за высокой температуры при египетской жаре, и посоветовал россиянам на тамошних курортах пить только бутылочное пиво и бутилированную воду.

Комментируя выдвинутую туристами версию о недоброкачественном пиве, медик вспомнил случай, который произошел в 1972 году в Одессе, где моряки судна, перевозившего пиво в бочках, отливали напиток и вместо него добавляли морскую воду, тем самым создавая питательную среду для микробов. В результате этим пивом отравились люди, у них диагностировали холеру.

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов заявил «Звезде», что распространяемая в СМИ информация о массовом отравлении туристов не соответствует действительности. «Возможно, какие-то единичные случаи обращений к врачам и есть, но массового характера они не носят», — уточнил он.

Представитель организации заверил, что массовых обращений к туроператорам в связи с отравлениями в Шарм-эль-Шейхе не поступало, и порекомендовал в случае возникновения болезненных симптомов обращаться к медикам в рамках страховки или в турфирму, продавшую путевку.

Еще в 2021 году владелец крупного турагентства в Хургаде Мохаммед Шабир рассказывал, что на фоне подорожания продуктов и общей инфляции в египетских отелях стараются удешевлять продукты питания и напитки, предоставляемые постояльцам в неограниченном количестве по системе «все включено». В частности, он утверждал, что вино и крепкий алкоголь подменяют, а разливное пиво разбавляют.

Тогда же, в 2021 году, российские СМИ сообщали об отравлении около 40 туристов в одном из отелей Хургады. Они тоже отдыхали по системе «все включено», и в стоимость проживания было включено все, кроме креветок и лобстеров. Сами пострадавшие предположили, что причиной заболевания могла стать антисанитария, и связали появившиеся у них симптомы с полосканием рта водой из-под крана при чистке зубов.