В отношении петербургского музыканта, звукорежиссера и поэта Алексея Вишни составили административный протокол о пропаганде наркотических средств (ч.1.1 ст.6.13 КоАП РФ) из-за песен, выпущенных в 90-х годах. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

«“Нам хана” через 40 лет. Работа в судебной системе, конечно, сильно расширяет кругозор. Только и успевай узнавать творцов и певцов”, — отметила она в начале публикации.

Лебедева рассказала, что на странице Вишни «обнаружили музыкальные композиции “Шприц” и “Нам хана”, в которых специалисты Московского центра наркологии усмотрели пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ».

«Вишня пояснил, что песни были написаны 30-40 лет назад, умысла на пропаганду никакого не было, а «Нам хана» и вовсе говорит об ответственности», — сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга.

По словам Лебедевой, Вишня пояснил, что песни были написаны им 30-40 лет назад, при этом у него не было никакого «умысла на пропаганду», а композиция «Нам хана», утверждает автор, и вовсе говорит об ответственности.

Несмотря на объяснения музыканта, дело было принято к производству и будет рассмотрено в Невском районном суде в мае.

Как отмечает «Фонтанка», песня «Шприц» была издана в 1991 году на альбоме «Танцы на битом стекле» фирмой звукозаписи «Мелодия» после того, как была одобрена советскими цензорами. Незадолго до составления протокола на Вишню, песня вышла в тренды TikTok.

В 1982 году Алексей Вишня принял участие в оформлении дебютного альбома группы «Кино». Впоследствии он работал с музыкантами в качестве звукорежиссера над альбомами «46», «Это не любовь» и «Группа крови». В 2020 году был издан не публиковавшийся ранее альбом «Кино» под названием «Любовь — это не шутка», в записи которого также принимал участие Вишня.