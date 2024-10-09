Численность российского контингента в Буркина-Фасо будет увеличиваться по мере возрастания объемов вооружений, которые Москва будет передавать Уагадугу для борьбы за суверенитет. Об этом в интервью «Африканской инициативе» заявил премьер-министр республики Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела.

По его словам, сейчас Россия и Буркина-Фасо укрепляют и расширяют сотрудничество, республика нуждается в российском вооружении для борьбы с террористами и отстаивания своего суверенитета. Западные страны в этом ключе не помогали Уагадугу, уточнил премьер.

«Когда мы приобретаем российское вооружение, нам нужны инструкторы, которые приезжают и обучают наших военных на месте. Их число будет зависеть от объемов вооружения, а также от тех потребностей, которые у нас возникнут. Так что это сотрудничество будет развиваться и становиться все более крепким», — отметил Тамбела.

Он добавил, что республика долгое время была французской колонией и зависела исключительно от Запада, но это не дало каких-либо положительных результатов. Поэтому власти Буркина-Фасо решили опробовать другой путь развития, укрепив связи с Россией, пояснил Тамбела. По его словам, за девять месяцев сотрудничества с Москвой африканская республика уже почувствовала себя сильнее и осталась довольна результатами.

По мнению премьер-министра Буркина-Фасо, Россия остается единственной державой, способной противостоять Западу. «Когда речь идет о вооруженных силах, Россия может стать для значительной поддержкой», — полагает он.

8 октября Тамбела встретился с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. На переговорах стороны обсудили направления взаимодействия Москвы и Уагадугу.