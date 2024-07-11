Пятеро детей пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что во двор многоквартирного дома с беспилотника «целенаправленно было сброшено взрывное устройство». В это время на площадке находились дети, они получили ранения разной степени тяжести.

По информации Гладкова, двое раненых в тяжелом состоянии доставляются в детскую областную клиническую больницу (ДОКБ). Троим медики Шебекинской центральной районной больницы оказали первую помощь на месте, сейчас бригады скорой помощи также везут их в ДОКБ, уточнил глава региона.

«В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет», — написал Гладков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ «намеренным терактом против детей».

«Кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению!», — написала она в своем телеграм-канале.

За несколько часов до этой атаки (20:12 мск) глава Белгородской области сообщал, что Шебекино дважды подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По его информации, ранения разной степени тяжести получили 12 мирных жителей. Одну женщину с поверхностным осколочным ранением головы доставили в городскую больницу №2 в Белгороде, также травмы рук и ног получили двое мужчин, отметил Гладков.

Также, по его данным, из-за обстрела повреждены 20 автомобилей и три многоквартирных дома, в которых выбиты окна.