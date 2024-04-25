В Волгоградской области бык напал на своего хозяина во время кормления, жителей Омска напугали беспилотники МЧС, а в Абакане оштрафовали двух мужчин за незаконное ношение полицейской формы. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Республика Удмуртия

В Ижевске вынесли приговор за обналичивание «Пушкинских карт». По версии следствия, обвиняемый, используя данные карт, приобретал билеты на средства Минкультуры, а затем продавал их на «Авито». По версии следствия, он смог похитить более 27 тысяч рублей, сообщает udm-info.ru.

Волгоградская область

В Волгоградской области бык напал на своего хозяина во время кормления и ранил его копытом. Как сообщает novostivolgograda.ru, 50-летний житель Городищенского района получил серьезные переломы.

Свердловская область

В Асбесте следователи устанавливают обстоятельства смерти школьника на уроке физкультуры. Как пишет tagilcity.ru, восьмиклассник скончался утром 24 апреля.

Оренбургская область

В Оренбурге бродячая собака спела вместе с уличным музыкантом. Как передает 56orb.ru, музыкант играл на аккордеоне, а собака проходя мимо, остановилась, и начала выть в такт.

Тюменская область

Из-за ДТП федеральную трассу Тюмень — Омск завалило рыбой. По данным nashgorod.ru, авария произошла произошло утром 24 апреля на 138 километре трассы. Участниками ДТП стали автомобили «Хонда» и «ГАЗель», груженная рыбой. В результате аварии травмы получили водитель иномарки и его 34-летняя пассажирка.

Омская область

Жители Омска испугались, заметив беспилотники над городом, передает gorod55.ru. Позже выяснилось, что БПЛА запустили сотрудники МЧС, чтобы следить за пожарной безопасностью на дачных участках.

Карелия

В Карелии в сельской школе детям предложили справлять нужду в туалетах в ведро. Как сообщает karelinform.ru, сообщение об этом в соцсетях разместила гражданская активистка. По ее словам, в здании давно протекает крыша, на стенах всюду плесень, а в туалетах не исправны сливные бачки.

Приморский край

Жители Владивостока начали свое собственное расследование из-за экологического бедствия на озере Чан. В водоеме на протяжении последних нескольких недель находят мертвую и полуживую рыбу. Как пишет vostokmedia.com, помимо мертвых карасей, местные жители обнаружили у берега белую пену и сделали предположение, что в воду попадают канализационные стоки.

Башкирия

В Башкирии появились подробности гибели годовалого ребенка, который утонул в реке, сообщает mkset.ru. Как стало известно, мать малыша отошла в туалет, а ребенок поскользнулся и упал в воду, его унесло сильное течение. Около 15 минут взрослые пытались его отыскать, а затем вызвали экстренные службы.

Хабаровский край

Житель Хабаровского района обнаружил на своем участке ржавый артиллерийский снаряд. Как пишет transsibinfo.com о своей находке мужчина незамедлительно сообщил в правоохранительные органы.

Новосибирск

Состоянием дорог в Новосибирской области заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По словам местных жителей, им стало сложно подъехать к своим домам, не говоря уже о «скорых» и автомобилях других экстренных служб, передает atas.info.

Хакасия

Двоих абаканцев оштрафовали за незаконное ношение полицейской формы, пишет newkhakasiya.online. Они опубликовали в соцсети ролик, как гоняются за человеком по столице Хакасии. К деятельности полиции это никакого отношения не имеет.

ХМАО

Глава СК России поручил следователям найти подростков, избивших школьников в Нижневартовске, сообщает muksun.fm. По словам матери одного из пострадавших, ее сына избивали несколько человек, остальные наблюдали за дракой.

Красноярский край

В Красноярске на Копыловском мосту произошла авария с пострадавшими из-за опасного маневра грузовика. Как пишет prmira.ru, водители Камаза и «Лады Гранты» были госпитализированы.

Пермский край

В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве 21-летней Александры Шелунцовой. Как пишет properm.ru, тело девушки обнаружили в лесу за детским садом. По словам задержанного, он совершил убийство в нетрезвом состоянии.