Неизвестные напали на патруль ДПС в Махачкале, когда силовики пытались остановить их авто для проверки документов. В результате завязалась перестрелка, в ходе которой были убиты трое полицейских, еще двое получили ранения. По последним данным, пострадали семь человек, в том числе 17-летняя девушка. Что еще известно об инциденте — в материале RTVI.

Перестрелка, по информации администрации Махачкалы, произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова около 14:30 мск. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что, предварительно, сотрудники МВД предприняли попытку остановить машину, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Как минимум один из нападавших был вооружен автоматом или карабином.

В результате перестрелки погибли трое полицейских, сообщило управление МВД по Дагестану. Это сотрудники ДПС, уточнил телеграм-канал Shot. Еще двое сотрудников ППС, по данным канала, были ранены.

По информации телеграм-канала «112», нападение на патруль ДПС в Махачкале было подготовленным.

«Группа преступников заранее выбрала место расправы и открыла огонь из автоматов, застав полицейских врасплох», — пишет канал.

После стрельбы несколько нападавших угнали служебный автомобиль Volkswagen и скрылись с места происшествия. В городе был объявлен план «Перехват». Позднее угнанную машину ДПС обнаружили на окраине Махачкалы, передает ТАСС.

Информация о количестве боевиков разнится: по данным телеграм-каналов Mash, Shot и «112», нападавших было по меньшей мере четверо. При этом сообщалось, что двоих из них застрелили на месте происшествия.

Между тем Минздрав Дагестана сообщил в телеграм-канале, что двоих тяжелораненых боевиков, напавших на сотрудников ДПС в Махачкале, госпитализировали в стационар. По сообщениям очевидцев, один из нападавших был ранен ответным огнем, второго зарезал ножом полицейский.

Также в ведомстве сообщили о семи пострадавших в результате перестрелки. По данным Минздрава, госпитализированы двое полицейских. Один из них находится в тяжелом состоянии.

«По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб на месте, еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали бригадами скорой помощи. Двоих тяжелораненых боевиков также госпитализировали в стационар. Ранены оказались и двое гражданских лиц, в том числе девочка 17 лет», — сказано в сообщении министерства.

После нападения на патруль ДПС в Махачкале возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК РФ), угоне без цели хищения (ст. 166 УК РФ) и незаконном оборот оружия (ст. 222 УК РФ), сообщили в Следственном комитете.

Как сообщают «Известия», на месте перестрелки работают сотрудники спецслужб, Росгвардии и правоохранительных органов. По данным издания, на улице также находится крупная бронетехника.