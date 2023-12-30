Журналиста Павла Лобкова избили в Москве в районе Патриарших прудов. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке (принадлежит Meta*). Детали инцидента Лобков не привел.

«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет <…> Разбитая харя „п*****“ во дворе на Патриках», — говорится в подписи к публикации.

Судя по комментарию журналиста, нападение могло носить гомофобный характер. Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что Лобков — открытый гей.

На фотографиях, которые опубликовал журналист, видно разбитое лицо и кровоподтеки на руке. Кроме того, в своем посте он упомянул начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, написав «верной дорогой идете, товарищи».

Других подробностей инцидента Лобков не привел. В частности, журналист не уточнил информацию о том, сколько было нападавших и обращался ли он в полицию.

RTVI обратился за комментарием к Павлу Лобкову.

Журналистка Ксения Собчак, комментируя информацию о нападении на Лобкова, опубликовала в своем телеграм-канале пост с фразой «Боже мой».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев назвал произошедшее «нападением за ориентацию» во дворе, где «наверняка есть камеры». Политолог выразил надежду на то, что правоохранительные органы найдут нападавших, а суд накажет «этих «правильных пацанов»».

«Пропаганда гомофобии не может не сопровождаться насилием по отношению к тем, кто не скрывает своей нетрадиционной ориентации», — написал Калачев в своем телеграм-канале.

56-летний Павел Лобков вел программы на НТВ (1993-2011) и Пятом канале (2006-2008). Позднее он стал ведущим на телеканале «Дождь»**.

В апреле 2021 года главный редактор «Дождя»** Тихон Дзядко*** заявил об увольнении Лобкова. До этого журналиста отстранили от эфиров за «неоднократные оскорбления коллег». Дзядко*** утверждал, что Лобков опубликовал частные переписки сотрудников телеканала, из-за чего «публично подверг канал и его сотрудников несправедливым обвинениям».

В то же время Лобков обвинял Дзядко*** в чрезмерном контроле и связывал отстранение от эфира с тем, что он удалил главреда «Дождя»** из рабочего чата, в котором обсуждались темы программы.

Этот конфликт с Лобковым на «Дожде»** был не первым. В 2020 году стажер телеканала утверждал, что журналист пытался переубедить его в собственной сексуальной ориентации, и обвинил журналиста в домогательствах. Позднее Лобков извинился за случившееся.

*деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России

**признан в России иноагентом и нежелательной организацией

***внесен Минюстом России в реестр иноагентов