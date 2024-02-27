После обнаружения видеокамеры напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве столичный главк МВД начал доследственную проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вечером 26 февраля в полицию обратился работник коммунальной службы, который сообщил о том, что на чердаке здания на Фрунзенской набережной, расположенного напротив Минобороны России, найдена видеокамера на штативе и антенна. Оборудование изъято», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас специалисты изучают, как использовалась камера и какие кадры были сняты. По словам источника ТАСС, информация передана в ФСБ по ЦАО Москвы.

По данным Mash, видеокамера была установлена на штатив и повернута и объективом в стену — чтобы не бликовать. Телеграм-канал уточняет, что, судя по установленному передатчику, камера могла вести непрерывную трансляцию обстановки у здания оборонного ведомства и онлайн передавать картинку на расстояние.