Список фильмов для школьников, который Минпросвещения рекомендовало для семейного просмотра, выглядит недоработанным, к нему есть «большие вопросы». Об этом сказал ТАСС режиссер Алексей Герман — младший.

По его мнению, список «нужно пересмотреть» совместно с ВГИКом, киноведами, историками и представителями киноиндустрии. Режиссер считает, что в перечень попало много «необязательных» картин, а важных для просмотра фильмов там нет. При этом личных рекомендаций он давать не стал.

«Сейчас этот список производит впечатление неготового», — сказал Герман-младший.

Минпросвещения в конце марта опубликовало «первичный список» российских фильмов и мультфильмов, рекомендованных к семейному просмотру и «внеурочной деятельности» в образовательных организациях. Список разделен на несколько секций: мультипликация, ленты для учеников 1-4, 5-7, 8-9 и 10-11 классов, документалистика, а также фильмы документального цикла «Без срока давности» о событиях Великой Отечественной войны. В списке представлены картины, снятые на заре российского кинематографа («Понизовая вольница», «Броненосец “Потемкин”», «Человек с киноаппаратом»), советская киноклассика, в том числе фильмы Андрея Тарковского, и современные картины ― «Чебурашка», «Последний богатырь», «Онегин» Сарика Андреасяна.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в середине апреля сообщил, что список будет дополняться по мере выхода новых фильмов. Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев после публикации списка рассказал, что Госдума составила собственный перечень рекомендованного кино, куда входит 220 фильмов, и обсудит его с Минпросвещения.

Бурляев признался, что убрал бы из рекомендаций ведомства фильм «Чебурашка», где «нет ни одного положительного героя», и ленту 2024 года «Онегин». По мнению депутата, режиссер картины Сарик Андреасян «исказил историю Онегина».

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов обратил внимание, что в списке Минпросвещения есть фильмы с маркировкой «18+», показывать которые детям противозаконно. В то же время депутат выразил мнение, что современным детям «необходимо знать о нацистах».

«Разговоры о том, что это “ранит психику”, — ханжество. Вырастить тепличных эгоцентричных молодых людей, зацикленных на себе любимых, гораздо опаснее», — сказал Шолохов «Газете.Ru».

Он также назвал «неоднозначной темой» включение в список комедий, но предположил, что школьники посмотрят их «и без списка».

Мнение актеров и режиссеров

Режиссер Юрий Кара в разговоре с телеканалом «360» раскритиковал включение в список Минпросвещения фильмов «Последний богатырь» и «Онегин». Первый он назвал «произведением Disney на русскую тему, что называется, “медведи и балалайка”». Кара усомнился, что этот фильм можно считать российским, как и экранизацию комикса «Майор Гром». «Онегин», по его мнению, «до рекомендации явно недотянул».

«Современные фильмы недотягивают до классики, а это знаковые работы. Например, “Чапаев”. Мои студенты даже не знают, кто такие Петька и Анка. Невозможно анекдот рассказать. Я их заставляю его смотреть, потому что это прекрасно выписанный герой», — рассказал Кара.

Кинокритик Александр Шпагин назвал абсурдом включение в список фильма-спектакля «Огненный мост» 1957 года и картины «Секундомер» Резо Эсадзе. Он пояснил, что первый фильм «никогда никого не интересовал», к тому же его копий нет даже в интернете. «Секундомер» Шпагин назвал «диким артхаусом», который интересен киноведам, но не школьникам.

«Этот список создан рандомно людьми, которые ничего не понимают в кино. Достаточно этих двух названий, чтобы понять, что это полный абсурд», — сказал критик.

Глава киноконцерна «Мосфильм», замглавы совета при президенте России по культуре и искусству Карен Шахназаров предложил ввести в кинематограф в школьную программу и создать комиссию по формированию списка рекомендованных российских фильмов.

Комментируя списки Минпросвещения, режиссер выразил мнение, что «они недооценивают детское восприятие». В числе фильмов «великих мастеров», которые нужно показывать детям, Шахназаров назвал «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна, «Красную палатку» и «Летят журавли» Михаила Калатозова, а также комедии Леонида Гайдая.

Советские фильмы слишком сложны для современных подростков, поэтому после показа их нужно объяснять и обсуждать, считает режиссер Александр Сокуров. Он призвал показывать молодежи картины Ролана Быкова, Сергея Бондарчука, Андрея Тарковского.

«Покажите “Чучело” Быкова, да любой фильм Быкова современным школьникам средних или даже старших классов — они просто ничего не поймут. Такие фильмы надо показывать подросткам, однако нужно, чтобы были люди, которые могут эти фильмы объяснить. После показа кино о нем нужно разговаривать, надо не бояться о нем говорить», — сказал режиссер НСН.

Народный артист России Сергей Безруков также считает, что «просто посадить детей в актовом зале, включить кино и разойтись — бессмысленно».

«Каждому просмотру должны предшествовать рассказы о тогдашнем контексте, о создании картины. <…> Ну и обсуждение после просмотра, конечно», — написал Безруков в своем телеграм-канале.

Безруков отметил, что не видит ничего плохого в том, что школьники посмотрят «5-10 названий» из рекомендованного по возрасту списка. «Как по мне, даже совсем устаревшие морально картины все равно дают ощущение живой истории, быта, того воздуха», — считает он.

При этом актер назвал «странным», что в списке Минпросвещения есть «весьма спорный» фильм Сарика Андреасяна, но нет «Чучела».

«Я бы его [«Чучело»] точно просил посмотреть всех школьников. Это как раз тот случай, когда кино может влиять на зрителя и влияет», — отметил Безруков.

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук на этапе обсуждения списка рекомендованных фильмов посетовала на нехватку достойных современных картин, отметив, что те «должны вводить наших новых граждан, пришедших с Украины, в контекст — так как пока они идеологические нули» (цитата по «Коммерсанту»).

Актриса Ольга Будина, как писал «Ъ», увидела главную проблему российского кино в «пестование инфантилизма». Она привела в пример мнения некоторых учителей о том, что разговоры о военной операции на Украине могут нанести детям моральную травму, а фильмы о Великой Отечественной войне «напугают сценами насилия». Однако, по мнению Будиной, «это и формирует представление об ужасах того времени».