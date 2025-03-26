Минпросвещения представило список российских фильмов и мультфильмов, рекомендованных к семейному просмотру и для «внеурочной деятельности» в образовательных учреждениях. Перечень опубликован на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что это «первичный список», он не окончательный и будет дополняться. Перечень картин ведется в соответствии с планом реализации основ государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Список разослан по регионам. При этом образовательные учреждения могут сами решать, включать ли рекомендованные фильмы в воспитательную работу.

Документ разделен на несколько секций: мультипликация, кинофильмы для учеников 1-4, 5-7, 8-9 и 10-11 классов, документалистика, а также фильмы документального цикла «Без срока давности».

Самая ранняя по дате выхода картина в списке — шестиминутная «Понизовая вольница» («Стенька Разин»), снятая в 1908 году и ставшая первым художественным фильмом в Российской империи. Также в перечне есть фильм Александра Ханжонкова «1812» об Отечественной войне, выпущенная в 1912 году, «Броненосец “Потемкин”» и «Октябрь» Сергея Эйзенштейна (1925 и 1927 годы соответственно), «Мать» Всеволода Пудовкина (1926), «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова (1929).

Из фильмов, вышедших в 2024 году, в список Минпросвещения попали:

«Онегин» Сарика Андреасяна;

фэнтези «Последний богатырь. Наследие»;

«Командир» о захвате автобуса с детьми в Орджоникидзе в 1988 году;

«Позывной “Пассажир”» о военных действиях в Донбассе по роману Александра Проханова;

«Пассажиры» о захвате террористами автобуса с больными диабетом;

документальный приключенческий фильм «Огненный лис»;

документальный фильм Макса Фадеева «У края бездны» о боях батальона «Сомали» за Мариуполь;

«Вербовщики. Куклы и кукловоды» о «методах вербовки детей украинскими спецслужбами»;

«Альфа. 50 лет».

Часть фильмов в списке имеют возрастные ограничения. Фильм о теракте в Беслане «Золотая бронза» 2022 года, а также картина «Командир», внесенные в секцию для учеников 8-9 классов, имеют возрастные маркировки «16+» и «18+» соответственно. Непосредственно в самом списке маркировкой «18+» снабжены только три картины — «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова и «Старший сын» Виталия Мельникова.

Какие еще фильмы и мультфильмы включены в список:

мультфильмы из цикла «Три богатыря»,

«Смешарики»,

«Майор Гром»,

«Легенда №17»,

«Движение вверх»,

«Матч»,

«Чебурашка» (2022),

«Холоп» и «Холоп-2»,

«28 панфиловцев»,

«Ржев»,

«Подольские курсанты»,

«Нюрнберг» (2022 год),

«Операция Украина. Одурманенные Бандерой»,

«Заблудшие. WarGonzo»,

«Салют 7»,

«Время первых»,

«Щит и меч»,

«Мы из будущего»,

«В августе 44-го»,

«Иваново детство»,

«Андрей Рублев»,

«В бой идут одни “старики”»,

«Офицеры»,

«Летят журавли»,

«Иди и смотри»,

«Чапаев» (1934 год),

«Александр Невский» (1938 год),

«Богдан Хмельницкий» (1941 год),

«Приключения Петрова и Васечкина»,

«Приключения Электроника»,

«Гостья из будущего»,

«Белый Бим Черное Ухо».

О том, что Минпросвещения готовит список фильмов, рекомендованных для семейного досуга, сообщалось 20 марта. Глава ведомства Сергей Кравцов представил соответствующую презентацию на заседании комитета Госдумы по защите семьи.

Список рекомендованных фильмов составили сотрудники центра «Философия образования» при Московском педагогическом государственном университете, сообщал представитель Минпросвещения Владимир Кикнадзе. Также было проведено более 30 встреч с экспертами.