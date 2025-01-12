Петербургский аэропорт Пулково в течение 12 января дважды прекращал работу из-за сильного снегопада. За это время на запасные аэродромы ушли 33 самолета, около 50 рейсов были задержаны. Из официальных заявлений пресс-службы авиагавани и перевозчиков следует, что ситуация под контролем. Корреспондент RTVI, которая сама ждет посадки на рейс до Москвы, рассказала, что в терминале царит хаос, и люди «бегают остервенело».

Как сообщила пресс-служба Росавиации, для очистки взлетной полосы была приостановлена работа с 16:30 до 17:10 мск. До этого момента воздушная гавань, которая прекращала работу с 8:33 до 13:30, успела обслужить на прилет и вылет 10 рейсов.

В 17:42 пресс-служба аэропорта Пулково сообщила о возобновлении работы, отметив, что сейчас для уборки снега задействовано более 700 сотрудников и свыше 100 единиц техники.

Как рассказали пассажиры авиакомпании Nordwind телеграм-каналу «Осторожно, новости», их вылет должен был состояться в 7:15, но из-за непогоды был задержан на несколько часов. В итоге в 13:20 их запустили в самолет, но и здесь им пришлось прождать более часа.

По их словам, пилот дважды объявлял о взлете, но вскоре решение отменяли из-за непогоды. Как рассказал один из пассажиров, несмотря на то, что официально аэропорт работал, по факту «все сидят внутри бортов».

Корреспондент RTVI, которая сама ждет посадки на рейс до Москвы, рассказала, что пассажирам дают противоречивую информацию. Так, на сайте Пулково указали, что на ее самолет началась посадка, а в действительности гейт был закрыт. Табло в самом терминале содержит устаревшую утреннюю информацию и не обновляется — хотя пресс-служба аэропорта призывает внимательно за ним следить.

«На табло внутри аэропорта актуальной информации нет, только утренняя. Никаких гейтов не указано. Народ бегает остервенело. Мест, где можно посидеть, нет. Все забито. Люди сидят на полу, кто-то спит. Все ждут, некоторые — с самого утра», — описала ситуацию в терминале наш корреспондент.

Как рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин, коммунальные службы работают круглосуточно. Ночью на расчистку снега выходило более 1 тыс. единиц техники и 400 работников, днем — свыше 1 тыс. единиц техники и 980 работников.

«За прошедшие сутки вывезено 29,5 тыс. куб. м снега. По разным оценкам, с учетом вчерашнего дня и сегодняшней ночи, в городе выпало до 20 см осадков», — сообщил он.

Разумишкин добавил, что весь день в городе будут чистить крыши от снега и наледи. В работе задействованы 809 кровельщиков и 7,4 тыс. дворников, а также 827 единиц техники.

О задержке рейсов сообщала и «Фонтанка». Как рассказал изданию читатель, их в 14:30 посадили в самолет, который должен был отправиться в Минеральные Воды, но тут же прозвучало объявление, что вылет «задерживается на неопределенное время по погодным условиям».

Глава группы по связям с общественностью и маркетингу аэропорта Пулково Александра Саблина сообщила ранее, что все пассажиры задержанных рейсов обеспечены питанием и напитками, а те, чьи рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы, будут доставлены в Санкт-Петербург.