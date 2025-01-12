Петербургский международный аэропорт Пулково объявил о временном прекращении приема и отправки рейсов из-за сложных метеорологических условий. Причиной стал циклон «Чарли», пришедший в город еще накануне и принесший мощный снегопад, который продолжится как минимум до сегодняшнего вечера.

«На текущий момент для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. Обеспечение безопасности полетов — главный приоритет», — говорится в сообщении в телеграм-канале аэропорта Пулково.

Вскоре в пресс-службе авиагавани уточнили, что приостановка работы продлена, и пообещали «оперативно обновлять информацию». «Возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий», — пояснили в Пулково.

Судя по прогнозам синоптиков, скорого улучшения погоды ждать не стоит: по данным Северо-Западного УГМС, снег будет идти весь день 12 января, местами — сильный, мокрый, с налипанием на ветви деревьев и провода. Температура по сравнению со вчерашней снизилась на 2-4 градуса, поэтому на тротуарах и дорогах гололедица.

Телеграм-канал «Метеовести» накануне вечером уточнял, что высота снежного покрова в Петербурге достигла 24—29 см, а в Ленинградской области — 41—46 см (и продолжает расти). В городе продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности, власти отчитываются об усиленной работе коммунальных служб по уборке снега.

Мощный снегопад, принесенный «Чарли», обрушился и на Псковскую область. Судя по электронному табло московского аэропорта Внуково, вылет рейса авиакомпании «Азимут» в Псков задержан на три часа — до 11:00 мск. Соответственно, как минимум на такой же срок задерживается и вылет обратного рейса тем же бортом из Пскова в Москву. В псковском международном аэропорту им. княгини Ольги информации о задержке и ее причинах не дают.

Местные коммунальщики продолжают расчищать образовавшиеся снежные завалы на дорогах. Электрики еще накануне были переведены на усиленный режим работы: специалисты экстренных служб подчеркивали, что при текущих погодных условиях провода ЛЭП заледеневают всего за час. В столице региона, по словам жителей, под тяжестью налипшего на ветки снега рухнули деревья. До вечера 12 января в области по-прежнему ожидаются обильные осадки, к ночи — гололедица.

До этого «Чарли» побывал в Калининградской области. Местный аэропорт Храброво 11 января сообщал, что работает «по фактической погоде в штатном режиме», и признавал возможность задержки вылета и прилета рейсов. В сообщении пресс-службы авиаузла говорилось, что в таких случаях пассажиры получают все необходимые услуги в соответствии с российским законодательством. Как и в Петербурге, снегопад в Калининграде полностью прекратится только к вечеру 12 января, а следующая ночь ожидается морозной.