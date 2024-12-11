Народного артиста РСФСР Василия Ливанова экстренно госпитализировали и прооперировали. Эту информацию в беседе с NEWS.ru подтвердила невестка артиста Екатерина Ливанова.

Она рассказала, что операция потребовалась, чтобы удалить кровяной сгусток из артерии. По словам женщины, сейчас Ливанову ничего не угрожает.

«Да, это правда. Да, [достали кровяной сгусток]. Сейчас он в порядке», — поделилась Ливанова.

Ранее в этот день о срочной операции народного артиста сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, Ливанова доставили в больницу 7 декабря. Поводом для госпитализации стал тромб, закупоривший артерию руки.

В начале октября телеграм-каналы сообщали о госпитализации 89-летнего Ливанова с желудочно-кишечной инфекцией. Через месяц стало известно, что народного артиста поместили в отделение реанимации.

В середине ноября супруга Василия Ливанова Елена сообщила, что артиста выписали из больницы. Тогда, по ее словам, муж чувствовал себя хорошо.