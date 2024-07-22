Франция нарушает собственные правила, а также законы о свободе слова и средствах массовой информации, запрещая российским журналистам освещать летние Олимпийские игры в Париже. Об этом заявил «Ленте.ру» председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Комментируя отказ властей Франции допустить некоторых журналистов из России к работе на Олимпиаде в Париже, глава СЖР счел, что речь идет о решении, которое противоречит местным законам.

«Как не так давно заявил [президент Франции Эмманюэль] Макрон, когда к нему обратились с просьбой не препятствовать работе RT во Франции, он сказал, что все российские журналисты — пропагандисты, а французские журналисты — они все настоящие журналисты. Похоже, они реально верят в такую собственную пропаганду и таким образом нарушают законы о свободе печати», — заявил Соловьев.

20 июля глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что часть заявок от российских и белорусских журналистов на работу в рамках Олимпиады была отклонена из-за подозрений в шпионаже. По его словам, всего Париж отклонил менее ста заявок от представителей СМИ из России, Беларуси и других стран. Министр отметил, Франция таким образом применила «принцип предосторожности».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. С 28 августа по 8 сентября на тех же площадках состоятся Паралимпийские игры.