США планируют помешать выборам президента России, которые состоятся в марте 2024 года, обучая студентов-россиян американских вузов разжиганию межнациональной и социальной вражды. Об этом сообщает пресс-бюро российской Службы внешней разведки со ссылкой на ее директора Сергея Нарышкина.

«По подсчетам Госдепартамента, число рос­сийских стипендиатов американских образовательных и куль­турных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тыс. человек. При “должной обработке”, как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элемен­том пятой колонны», — говорится в сообщении службы.

Как заявил Нарышкин, “Вашингтон наращивает шаги по восстановлению контак­тов с такими гражданами, налаживанию с ними доверительного общения”. В дальнейшем, по словам главы СВР, предполагается перейти к активному втягиванию бывших стипендиатов в политическую борьбу с российской властью.

«Уже готовится программа подобной рабо­ты. Предусматривается проведение тренингов в странах ближ­него зарубежья. Основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социаль­ной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руково­дства РФ в социальных сетях», — приводит слова директора Службы внешней разведки пресс-бюро.

Отдельное внимание на встречах будет уделяться вопросам отработки безопасной связи с американскими «кураторами», утверждается в сообщении. В Вашингтоне якобы также возлагают надеж­ды на подключение стипендиатов к подготовке новых механиз­мов санкционного давления на Россию.

«Первый семинар намечено провести в Риге с 16 по 18 февраля [2024 года]. Роль “наставников” сыграют сотрудники амери­канских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием дипломатических должностей», — сказано в публикации.

Глава спецслужбы заверил, что для сотрудников СВР не составит большого труда выяснить состав «слушателей» на мероприятии.

Нарышкин также заявил, что в преддверии выборов президента России США «хватаются за малейшую возможность «раска­чать» внутриполитическую обстановку в нашей стране». Он предположил, что скоро Госдепартамент «возьмется за воспитанников англо-американских детских садов и школ».

Президентские выборы в России состоятся 15-17 марта 2024 года. По данным главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой, сейчас в избирательной кампании участвуют 11 человек, восемь из которых выдвинуты политическими партиями, еще трое — как самовыдвиженцы.

В настоящее время официально зарегистрированы три кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков (партия «Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ). Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей.

Кроме того, от политических партий выдвинулись Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Андрей Богданов («Российская партия свободы и справедливости»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ирина Свиpидова («Демократическая партия России»). В качестве самовыдвиженцев на выборы идут Владимир Путин, Рада Русских и Анатолий Баташев.

Глава ЦИК сообщила, что после проведения избирательной кампании комиссия обратится к законодателям с предложением уточнить статус кандидата в президенты России, чтобы его не использовали преждевременно. Памфилова считает, что такая мера позволит отсечь от спекуляций неуравновешенных и невежественных людей.