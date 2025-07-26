NASA, вероятно, покинет около 3 870 сотрудников в рамках программы «добровольных увольнений», которая является частью политики сокращений федеральных расходов, проводимую администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

Программа «добровольных увольнений» проводится в два этапа. На первом из них NASA покинули 870 сотрудников. На втором этапе, который начался 25 июля, согласие на увольнение дало около 3 тыс. человек.

Bloomberg отмечает, что 3870 — это не окончательные цифры, так как сотрудники могут отказаться и выйти из программы.

В NASA заявили, что они сейчас «балансируют [между] необходимостью стать более эффективной организацией» и планами осуществить полеты на Луну и Марс.

Bloomberg уточняет, что NASA старается всеми силами сохранить перспективных сотрудников. После всех сокращений в штате американского космического агентства, по примерной оценке, останется около 14 тыс. человек.

В статье отмечается, что массовый уход сотрудников NASA «вызвал тревогу в отрасли и в самом агентстве». При этом некоторые эксперты считают, что государственная организация может в числе прочего потерять и лучших из своих сотрудников.

Ранее около 300 бывших и действующих сотрудников NASA обратились с письмом к временно исполняющему обязанности главы организации Шону Даффи (он же — глава Минтранса США). Авторы обращения заявили, что такие массовые увольнения могут поставить под угрозу безопасность и эффективность операций государственной организации.