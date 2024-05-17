NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашение о расширении работы над миссией ExoMars Rosalind Franklin — марсохода, который займется поисками следов древнего присутствия жизни на Красной планете, сообщает Satnews. До начала российской военной операции на Украине предполагалось, что этот аппарат запустит «Роскосмос».

В рамках этого соглашения NASA возьмет на себя оказание услуг по запуску и предоставит установки, необходимые для посадки исследовательского аппарата на Марс.

Марсоход будет впервые оснащен буром, с помощью которого можно будет взять пробы льда с двухметровой глубины — не испытавшие воздействия поверхностного излучения и экстремальных температур.

Сотрудник NASA Александр Павлов в 2022 году публиковал в журнале Astrobiology отчет о результатах эксперимента, показавшего, что на поверхности Марса невозможно обнаружить следы существования жизни, поскольку космические лучи очень быстро их уничтожают.

По программе партнерства с Немецким аэрокосмическим центром (DLR) и французским космическим агентством (CNES) NASA предоставит ключевые компоненты для основного научного инструмента марсохода — анализатора органических молекул. С его помощью предстоит искать признаки того, что на Красной планете когда-то могла существовать жизнь.

NASA давно сотрудничает с Министерством энергетики США в сфере применения радиоизотопных источников энергии в космических миссиях и в рамках этого сотрудничества планирует оснастить марсоход легкими радиоизотопными термоэлектрическими генераторами.

Миссия ExoMars Rosalind Franklin продолжит многоэтапную кампанию по добыче образцов с Марса, проводимую NASA и ЕКА.

«Уникальные возможности марсохода по бурению и бортовая лаборатория по отбору проб имеют выдающуюся научную ценность для поиска доказательств существования прошлой жизни на Марсе», — сказала помощник администратора Управления научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Никола Фокс.

По ее словам, NASA поддерживает миссию ExoMars Rosalind Franklin как «направленную на продолжение прочного партнерства между США и Европой для исследования неизведанного в нашей Солнечной системе и за ее пределами».

Ранее ЕКА реализовывало миссию ExoMars в сотрудничестве с «Роскосмосом», но после начала российской военной операции на Украине объявило о прекращении этого взаимодействия. В ответ Дмитрий Рогозин, который тогда возглавлял госкорпорацию, сообщил, что космонавты «Роскосмоса» перестанут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на модуле «Наука» Международной космической станции (МКС).

Еще весной 2023 года, став партнером ЕКА по миссии ExoMars, NASA сообщило, что в 2024 году планирует выделить на эту программу $30 млн. Ее запуск, который ранее планировалось поручить «Роскосмосу», из-за изменений в программе перенесен на 2028 год.

После прекращения сотрудничества в Италии застряло российское оборудование — десантный модуль, платформа «Казачок» и научные приборы. Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович весной 2023 года говорил RTVI, что возвращение всего этого — «длительный, муторный» процесс, которому мешают санкции и таможенные ограничения.

По его словам, от прекращения сотрудничества с «Роскосмосом» ЕКА пострадало «не меньше, а может, даже больше нашего, потому что это первый после долгого перерыва европейский проект полета на Марс, достаточно амбициозный для Европы». «Сама по себе посадка — это то, что европейцы не делали очень давно уже. Поэтому для них, конечно, это тоже очень большие потери», — пояснял Петрукович, предупреждая, что услуги NASA по запуску марсохода очень дорого обойдутся.