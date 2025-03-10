22-летний принц Люксембурга Фредерик Фредерик Нассауский скончался 1 марта в Париже, он страдал редким генетическим заболеванием. Об этом сообщил его отец Роберт Люксембургский, двоюродный брат герцога Анри, пишет The Sun.

«С тяжелым сердцем мы с женой хотели бы сообщить вам о кончине нашего сына, основателя и креативного директора фонда POLG Фредерика», — сказано в заявлении Роберта Люксембургского.

У принца было редкое митохондриальное заболевание, вызванное мутациями в гене POLG. Оно лишает клетки организма энергии, поражая мозг, нервы, мышцы и печень. Это заболевание выявляют у 300 млн человек по всему миру, его трудно диагностировать у новорожденных детей.

По словам отца принца, 28 февраля Фредерик позвал родных к себе в комнату, чтобы поговорить в последний раз.

«Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди», — рассказал Роберт.

Принц родился с этим заболеванием, однако диагноз ему поставили только в 14 лет. После этого Фредерик основал фонд POLG для повышения осведомленности и содействия исследованиям.

По словам Роберта, в последние дни жизни Фредерика он практически утратил способность говорить, но успел задать последний вопрос.

«Последний вопрос Фредерика ко мне был: «Папа, ты гордишься мной?» <…> Ему нужно было подтверждение того, что он сделал все, что мог, за свою короткую и прекрасную жизнь, и что теперь он, наконец, может двигаться дальше», — сказал принц Роберт.

Состояние Фредерика ухудшилось в последние недели после того, как его госпитализировали с пневмонией. Принц также перенес тяжелую инфекцию, из-за которой не мог двигаться.