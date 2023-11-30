Полевые мыши грозят уничтожением будущего урожая на Ставрополье, в Ростовской области женщина отбила косулю у шакала, а в Югре уже пятый день местный общественный деятель в костюме Деда Мороза требует отставки главы города за неубранный снег. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Нашествие полевых мышей на Ставрополье может привести к уничтожению будущего урожая, сообщает newstracker.ru. В некоторых районах края масштабы заселения грызунов настолько большие, что считаются угрозой практически на уровне стихийного бедствия. Специалисты обследовали 1,8 млн га полей озимых зерновых культур, пастбищ, трав и рапса. Результаты показали, что на 2/3 этой территории обитают грызуны. Таким образом, по данным на конец ноября, на 1 га среднем приходится 27 мышиных нор.

Республика Удмуртия

В 2023 году жители Удмуртии стали употреблять больше спиртного. За период с января по сентябрь население потратило на алкоголь 17,5 млрд рублей, передает udm-info.ru. Это на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом за предшествующий год при сопоставимой стоимости спиртных напитков.

Ростовская область

Ростовчанка отбила от нападения шакала косулю. Владелица базы отдыха в Ростовской области услышала дикий визг с улицы и выбежала на улицу, чтобы определить источник звука, передает rostovgazeta.ru. Оказалось, что это молодая косуля боролась с шакалом, пытаясь спасти свою жизнь. Женщина незамедлительно отогнала хищника, а пострадавшую косулю доставили к ветеринару.

Республика Татарстан

В Набережных Челнах медики извлекли пулю из глаза 20-летнего парня. Как сообщает inkazan.ru, пострадавший не сразу обратился за медпомощью. В молодого человека случайно выстрелили с близкого расстояния из пневматического пистолета. Парень не сразу осознал это и обратился к врачам с сильной болью только спустя несколько часов. Операция по извлечению пули продолжалась 1,5 часа. Глаз удалось сохранить.

Волгоградская область

Двух призывников из Волгоградской области подозревают в уклонении от армии, сообщают novostivolgograda.ru. Двух парней 20 и 22 лет задержали в одном из московских общежитий. Полицейские вместе с представителями военкомата сначала доставили молодых людей в отделение полиции, а потом направили в военный комиссариат Домодедово. По словам родных, молодые люди не уклонялись от службы, а после обучения в средних специальных учреждения уехали работать в Москву.

Нижегородская область

29 ноября Автозаводской районный суд избрал меру пресечения для бывшего полицейского из Нижнего Новгорода, сообщает newsnn.ru. Экс-сотрудник полиции был задержан за преследование возлюбленной, которое продолжалось несколько лет. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Свердловская область

В Екатеринбурге сотрудники ДПС помогли добраться до роддома беременной женщине, у которой начались схватки, передает tagilcity.ru. Представители полиции пояснили, что в городе были пробки. Во время патрулирования к ним обратился мужчина с просьбой сопроводить в перинатальный центр его жену, у которой начались роды. Сотрудники Госавтоинспекции помогли паре добраться до места назначения, использовав звуковые сигналы и проблесковые маячки.

Оренбургская область

64-летнего жителя Оренбургской области поместили под домашний арест на 2 месяца. Мужчина проходит подозреваемым по статье о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По информации 56orb.ru, речь идет о внуке задержанного. Решение о помещении подозреваемого под домашний арест было принято в ходе закрытого судебного заседания.

Приморский край

Во Владивостока выписали из больницы подростка, который упал с виадука на автотрассу, сообщает vostokmedia.com. Инцидент произошел в начале ноября. 14-летний парень упал с виадука на проспекте 100-летия Владивостока прямо на оживленную автотрассу. Пострадавший впал в кому, за его жизнь боролись врачи. В больнице мальчик провел почти месяц, сейчас его выписали.

Новосибирск

Трое бойцов из Новосибирской области вернулись из украинского плена, сообщает atas.info. Содействие в возвращении военнопленных оказывает глава Минобороны России Сергей Шойгу и Международный Красный Крест. Необходимая помощь оказывается не только вернувшимся из плена военным, но и членам их семей.

Хакасия

В Красноярске педагог по духовно-нравственной культуре оттаскала за воротник ученика 7 класса из-за того, что он списывал на уроке, пишет newkhakasiya.online.

ХМАО

Жители Урая в Югре уже пятый день наблюдают одиноко пикетирующего Деда Мороза. Это местный общественный деятель требует отставки главы города за неубранный снег, сообщает muksun.fm.

Белгородская область

В Белгороде председатель сельскохозяйственного кооператива проходит обвиняемым в связи с предоставлением ложных сведений ради получения гранта в 16 млн рублей. По информации bel.ru, за мошенничество белгородцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Пермский край

В Перми сотрудники Росгвардии спасли от обморожения девушку. По данным properm.ru, во время патрулирования, около 4 часов утра росгвардейцы заметили на остановке девушку. Она сказала, что сильно замерзла и не сможет самостоятельно добраться до дома. Уточняется, что девушка слабослышащая. На момент, когда ее заметили, она около 4 часов шла пешком.

Приморский край

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объяснил, почему добирается до работы на электричке. Как сообщает zr.media, сегодня жители Приморья снова застали главу региона в электропоезде. После этого в сети стала распространяться информация, что губернатор пересел на общественный транспорт в связи пробками, которые образовались из-за снегопада. Однако в программе «Прямой эфир» Олег Кожемяко рассказал, что иногда пользуется общественным транспортом, чтобы лично проверять обращения населения о переполненных составах.

Красноярский край

В Красноярском крае похитили 26-летнюю девушку из Железногорска. Преступники насильно держали ее на квартире в Красноярске и заставляли заниматься проституцией, сообщает prmira.ru. Так продолжалось несколько дней. Похитителям грозит до 12 лет заключения.