Непопадание российских вузов в сотню лучших в рейтинге THE связано с прекращением международного сотрудничества, в котором не последнюю роль сыграло письмо ректоров в поддержку СВО. Об этом в разговоре RTVI сказала директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

«Рейтинг состоит из пяти групп показателей. Одна из них — доля иностранных студентов, доля публикаций. Доля студентов на программах высокого уровня, это магистерские и аспирантские программы, и все эти показатели очень чувствительны к международному сотрудничеству. Доля иностранных студентов и научных публикаций, тем более у нас аспирантов, магистров из других стран, конечно, снизилась. Там завернули наши публикации, сыграла роль наша реформа высшего образования, которая, в общем-то, толкает к переходу на специалитет», — рассказала Абанкина.

«Рейтинг снизился не потому, что наши программы стали хуже. Содержательно, контент программ в этих рейтингах, как правило, никто не учитывает. Коллаборация университетская, научная, она очень значима, и рейтинги к ней очень чувствительны», — отметила Абанкина.

По ее словам, на разрыв международных связей сильное влияние оказало и письмо ректоров вузов в поддержку СВО от 2022 года.

«Письмо, которое подписали ректоры практически всех вузов о поддержке СВО, сказалось моментально. Сегодня было все нормально, а как только подписали наших всех оттуда сразу попросили уезжать домой — go home», — пояснила Абанкина.

По словам эксперта, снижение международных рейтингов вузов влечет за собой отказы приезжать в Россию иностранных студентов и преподавателей.

«Когда нас выкинули из Болонской системы, наши программы перестали быть видны тем людям, которые бы хотели к нам приехать. То есть мы стали такой терра-инкогнита для тех, кто, может быть, бы и хотел к нам приехать. THE — не главный наш показатель, тем не менее, учитываемый будущими нашими абитуриентами и студентами, которые готовы были бы к нам приехать учиться, в том числе на программы высокого уровня магистратуры, аспирантуры, докторантуры, вот судьба этих программ в нашей стране не ясна. Это дезориентирует будущих студентов и аспирантов», — рассказала Абанкина.

«У нас закрылись программы найма иностранных преподавателей. Мы закрыли почти все контракты. У нас невозможны дистанционные контракты, а живьем иностранным гражданам к нам приехать очень сложно в качестве преподавателей и руководителей научных лабораторий», — пояснила она.