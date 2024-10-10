Российские вузы не вошли в первую сотню рейтинга лучших университетов мира на 2025 год, который ежегодно составляет британский журнал Times Higher Education (THE). МГУ занял 107-е место, опустившись на 12 позиций.

МГУ разделил 107-е место с Хельсинским университетом в Финляндии и университетом имени Эразма Роттердамского в Нидерландах.

Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) им. Петра Великого также ухудшили свои позиции в рейтинге THE. Физтех оказался в промежутке с 251-е по 300-е места, два других — с 501-го по 600-е места.

Поднялся в рейтинге THE Московский государственный технический университет им. Баумана, попавший в промежуток с 351-го по 400-е места. В прошлогоднем списке он был в пятой сотне, там же остался Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Из региональных российских вузов наивысшую позицию в рейтинге THE занял Томский государственный университет — он в шестой сотне, как и был до этого.

Всего в первую тысячу вошло 15 российских вузов — на один меньше, чем в прошлом рейтинге.

Times Higher Education оценивает вузы с упором на интенсивность исследовательской деятельности.

Топ-10 мировых вузов, по версии THE, выглядит так:

  1. Оксфордский университет, Великобритания
  2. Массачусетский технологический институт, США
  3. Гарвардский университет, США
  4. Принстонский университет, США
  5. Кембриджский университет, США
  6. Стэнфордский университет, США
  7. Калифорнийский технологический институт, США
  8. Калифорнийский университет в Беркли, США
  9. Имперский колледж Лондона, Великобритания
  10. Йельский университет, США

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