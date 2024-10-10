Российские вузы не вошли в первую сотню рейтинга лучших университетов мира на 2025 год, который ежегодно составляет британский журнал Times Higher Education (THE). МГУ занял 107-е место, опустившись на 12 позиций.

МГУ разделил 107-е место с Хельсинским университетом в Финляндии и университетом имени Эразма Роттердамского в Нидерландах.

Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) им. Петра Великого также ухудшили свои позиции в рейтинге THE. Физтех оказался в промежутке с 251-е по 300-е места, два других — с 501-го по 600-е места.

Поднялся в рейтинге THE Московский государственный технический университет им. Баумана, попавший в промежуток с 351-го по 400-е места. В прошлогоднем списке он был в пятой сотне, там же остался Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Из региональных российских вузов наивысшую позицию в рейтинге THE занял Томский государственный университет — он в шестой сотне, как и был до этого.

Всего в первую тысячу вошло 15 российских вузов — на один меньше, чем в прошлом рейтинге.

Times Higher Education оценивает вузы с упором на интенсивность исследовательской деятельности.

Топ-10 мировых вузов, по версии THE, выглядит так: