В Минобрнауки считают западные рейтинги университетов необъективными из-за «текущей геополитической обстановки». По словам представителя пресс-службы ведомства, российские университеты должны оцениваться справедливо вне зависимости от политических отношений между странами. Это мнение цитируют «Ведомости».

Альтернативой западной оценке может стать рейтинг образовательных организаций стран БРИКС, добавил представитель министерства. По его словам, еще в 2023 году министры образования стран-участниц БРИКС на саммите в провинции Мпумаланга (ЮАР) договорились рассмотреть возможность создания инструмента, который учел бы особенности их систем образования.

«В год российского председательства в объединении планируется разработать концепцию рейтинга и презентовать ее странам — участницам БРИКС. При его составлении будут использованы только объективные критерии, одобренные всеми странами БРИКС на основе консенсуса», — пояснил представитель Минобрнауки.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин после заседания Совета при президенте по науке и образованию, которое проходило в феврале 2024 года, рекомендовал Союзу ректоров подготовить предложения по формированию международного рейтинга университетов стран БРИКС.

За основу новой системы российская сторона предложила взять Московский международный рейтинг «Три миссии университета». Он учитывает качество образования, уровень научных исследований и вклад университета в развитие общества. По словам представителя пресс-службы Минобрнауки, участие российских вузов в рейтинге будет способствовать повышению их престижа в международном пространстве.

Согласно статистике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS), восемь из 13 российских университетов потеряли свои прежние позиции в международном рейтинге по категории «инженерия и технологии». Так, например, Московский физико-технический институт (МФТИ) упал с 169-го на 182-е место, университет ИТМО — с 155-го на 191-е место, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — с 214-го на 249-е место. Всего в рейтинге в 2024 году участвовало 555 университетов из 74 стран.

Эксперты QS связали снижение позиций российских вузов с несколькими факторами. Среди них — сокращение числа зарубежных студентов, научных работников и преподавателей, снижение числа научных публикаций и задержка индексации научных статей в иностранных академических базах данных.

Наука non grata. Как Запад рвет отношения с российскими университетами, учеными и институтами

В 2021 году, еще до начала российской военной операции на Украине, в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 60 российских вузов, что стало рекордом за все годы публикации списка. Вскоре после объявления об этом вице-президент РАН Алексей Хохлов заявил, что некоторые российские вузы могли использовать «накрутку» показателя цитируемости научных статей для попадания в рейтинг THE.