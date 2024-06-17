Более 2 750 человек были освобождены из тюрем и отправились на службу в украинские войска, пишет The Washington Post (WP). По словам главы Минюста Дениса Малюськи, в первую волну планируется отправить в армию не менее 4 тыс. заключенных.

«Пока осужденные будут служить только в подразделениях, полностью состоящих из бывших заключенных, под командованием рядового солдата», — сказал министр.

Малюська отметил, что мотивация украинских заключенных «сильнее, чем у наших обычных солдат».

WP поговорила с бывшими заключенными, которые приняли решение служить. Например, 28-летний Дмитрий, который в 2021 году получил 4,5 года за кражу телефона, рассказал, что его семья погибла в 2022 году и его «мотивирует» желание отомстить.

«Он вышел из тюрьмы несколько недель назад и сейчас проходит подготовку на военной базе, где уже научился обращаться с винтовкой», — пишет газета.

35-летний Эдвард, приговоренный в 2019 году к 7 годам и 7 месяцам за вооруженное нападение, сказал, что в детстве мечтал пойти в армию, но «вырос в бедности и впал в преступность». По словам заключенного, в родном городе он известен только как преступник. Эдвард хочет, что в нем «еще осталось немного человечности».

Глава Минюста Украины добавил, что военные командиры желают заполучить в свои подразделения экс-заключенных из-за нехватки рабочей силы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий условно-досрочно освобождать осужденных за нетяжкие преступления для их мобилизации в зону боевых действий. Мера не распространится на осужденных за: преступления против нацбезопасности Украины, особо тяжкие преступления, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, терроризм, ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя.

28 мая член Высшего совета партии Национальный корпус*, командир 2-го штурмового батальона бригады Дмитрий Кухарчук сообщил, что представители 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (создана из представителей «Азов»*) начали набор заключенных в украинских тюрьмах.

По его словам, во время агитационных рейдов украинские заключенные с огромным энтузиазмом отвечают на призыв сменить тюрьму и колонию на место в штурмовом подразделении.

*Признан террористической организацией и запрещен в России