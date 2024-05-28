Представители 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (создана из представителей «Азов»*) начали набор заключенных в украинских тюрьмах. Об этом в своем телеграм-канале написал член Высшего совета партии Национальный корпус*, командир 2-го штурмового батальона бригады Дмитрий Кухарчук.

«Что объединяет командира 2 штурмового, Министра Юстиции Дениса Малюську, его заместительницу Елену Высоцкую, народного депутата Александра Качуру и главу «Support 3 штурмовая» Олега Петренко? Верно! — тюрьмы», — написал Кухарчук и приложил совместное фото с Малюськой.

Кухарчук утверждает, что во время агитационных рейдов украинские заключенные с огромным энтузиазмом отвечают на призыв сменить тюрьму и колонию на место в штурмовом подразделении.

Министр юстиции в эфире телемарафона рассказал, что

по состоянию на 28 мая к ВСУ присоединились 613 заключенных, и после прохождения подготовки они будут служить в штурмовых подразделениях.

«Это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения − без смешивания с другими военнослужащими», — уточнил Малюська.

Министр юстиции считает, что необходимо расширить возможности для дальнейшей мобилизации заключенных и снять запрет на мобилизацию осужденных за одно убийство.

«С одним убийством должны мобилизоваться все. Наши заключенные идут воевать не с тем, чтобы ловить бабочек, они идут убивать. И опыт убийства в прошлом не всегда является препятствием, чтобы хорошо воевать», — считает министр.

Условие участие заключенных в боевых действиях — получение УДО. Малюська считает, что Украина может рассчитывать от 10 до 20 тысяч штурмовиков-осужденных. Пока подали заявление о желании вступить в ВСУ около трех тысяч человек.

В штурмовых подразделениях российской армии также воюют заключенные. В июне 2022 года их начал вербовать глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. С февраля 2023 года этим занимается Минобороны России.

*Признан террористической организацией и запрещен в России