Тверской суд Москвы заключил под стражу директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по делу о покушении на сбыт наркотических веществ в значительном размере (ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК). Об этом сообщается 31 января в официальном телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что у Гребенникова при досмотре нашли кокаин.

Источник «Газеты.ру» и Мосгорсуд также подтвердили задержание Гребенникова по наркотической статье.

«Да, это так. Нашли два грамма. Делом занимается Следственный комитет», — сообщил собеседник издания.

Суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты об избрании Гребенникову более мягкой меры пресечения и отправил его в СИЗО на 1 месяц 19 суток, следует из опубликованной видеозаписи. Согласно карточке дела на странице Тверского суда, решение вступило в силу 29 января.

Максимальное наказание за оконченное преступление по части статьи 288.1 УК, которую вменяют Гребенникову, составляет 15 лет лишения свободы.

В телеграм-канале Гребенникова 31 января вышло два поста, один из них отсылает к прошлогодней статье «Коммерсанта» о намерении Федеральной налоговой службы (ФНС) обанкротить структуры Сергея Гребенникова и одного из бывших директоров РАЭК Сергея Плуготаренко из-за налоговой задолженности.

«Если вы читаете этот пост, значит это уже случилось. Еще год назад <…> было сказано, что Гребенников не заплатил 2 млн налогов, правда, до судебных разбирательств дело так и не дошло. <…> Сегодня дела обстоят куда серьезнее… ну что ж, пока поживем с такими новостями…» — говорится в посте.

Плуготаренко в комментарии RTVI сообщил, что о ситуации с Гребенниковым ему «известно то же, что и всем», а в РАЭК он не работает с лета 2022 года. При этом, как заметил RTVI, фотография Плуготаренко была удалена с сайта организации именно 31 января, после распространения новостей о заключении Гребенникова под стражу. Он не смог объяснить этот факт, указав, что сайтом и новостями занимается пресс-служба РАЭК. С ней редакции связаться не удалось.

РАЭК была создана в 2006 году и на сегодня объединяет более 150 участников рынка электронных коммуникаций. Целью своей деятельности организация называет формирование цивилизованного рынка электронных коммуникаций, поддержку проектов в отраслевом образовании и науке, а также развитие нормативно-правового поля по защите интересов участников рынка. В частности, она привлекает внимание государства к проблемам развития Рунета.

Сергею Гребенникову 38 лет. В 2008 году он окончил Институт современных коммуникационных систем и технологий в Международной академии бизнеса и управления (МУБиУ).

С 2007 года был заместителем исполнительного директора Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), с 2010-го — замдиректора РАЭК. В 2014-2021 годах возглавлял РОЦИТ, с декабря 2022 года занял пост директора РАЭК.

На своем сайте (сейчас открывается только через веб-архив) Гребенников пишет, что является «признанным экспертом интернет-отрасли», в течение многих лет был организатором российских интернет-конференций, форумов и наград, в том числе Премии Рунета. Также он устраивал всероссийские акции «Цифровой диктант».

В автобиографической справке Гребенникова также указано, что с декабря 2021 года он является членом Общественной палаты России, однако на сайте самой палаты его имя значится среди кандидатов.