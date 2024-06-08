Стоимость поездок в «Яндекс.Такси» выросла за последние восемь месяцев. Если в августе 2023 года средний чек за поездку составлял 441 рубль по России и 778 рублей в Москве, то в апреле 2024 года — уже 494 руб. и 784 руб. соответственно. Об этом сообщили RTVI в сервисе «Чек-Индекс».

В пресс-службе «Яндекс.Такси» RTVI объяснили, что стоимость поездки для пассажира складывается из нескольких факторов — тарифа, количества желающих заказать такси и свободных машин в районе.

Также на цену влияют расстояние и длительность поездки, непогода, высокий спрос на такси в районах, где не хватает машин, и дополнительные опции: например, перевозка велосипеда или питомца.

В сервисе добавили, что последний раз в Москве тарифы менялись в октябре 2023 года, а до этого ― в 2021-м. «Корректировка» тарифов помогает частично компенсировать водителям и партнерам затраты на содержание и обслуживание машин, объяснили RTVI в пресс-службе компании.

Блогер Артем Айвазов, неделю поработавший водителем «Яндекс. Такси» на тарифе «эконом», рассказал RTVI, что за это время заработал 10-15 тыс. рублей, за вычетом расходов.

Айвазов выполнил 62 заказа (в среднем по девять в день) и работал по семь-десять часов в сутки.

«Думаю, чтобы реально зарабатывать, надо пахать как проклятый по 12 часов в сутки и брать все заказы», ― прокомментировал он.

В список расходов водителя такси входят аренда автомобиля, бензин, мойка машины, парковка, штрафы, мелкие повреждения (до 20 тыс. рублей), комиссия «Яндекс.Такси» и таксопарка.